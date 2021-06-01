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В Украине с 1 июня пересчитали пенсии: кто получит доплаты

1 июня, 12:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Чтобы получить надбавку, идти в Пенсионный фонд не нужно, все будет происходить автоматически

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

С сегодняшнего дня в Украине пересчитают пенсии тем, кто с момента назначения пенсии продолжал выходить на работу.

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Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Размер надбавок зависит от страхового стажа, однако, на повышение выплаты могут рассчитывать не все – только те, кто с момента назначения пенсии продолжал выходить на работу более двух лет.

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Таких украинцев сейчас насчитывают около 700 тысяч. Размер надбавок зависит от страхового стажа. Чтобы получить надбавку, идти в Пенсионный фонд не нужно – пересчет будет происходить автоматически.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" подсчитал, что после пересчета пенсий в марте средний украинский пенсионер стал богаче на 185 гривен. По закону перерасчет пенсий неработающим пенсионерам и лицам с инвалидностью проводится ежегодно с 1 марта. В этом году их повысили в среднем на 11%.

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Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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