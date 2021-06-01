Доллар уходит в пике: на сколько еще он может упасть

В июне-2021 гривня продолжит укрепление к доллару, которое длится шестой месяц подряд

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

В июне эксперты ожидают продолжения умеренного снижения доллара и евро к гривне. К концу месяца американская валюта может торговаться в диапазоне 27,0–27,5 грн, евро – в пределах 32,8–33,5 грн.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он напомнил, что в мае гривня продолжила укрепление к доллару, которое длится шестой месяц подряд, с декабря-2020. При этом она укрепилась и к евро после снижения в апреле. Судя по официальным курсам НБУ, доллар за месяц снизился с 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс евро за это же время снизился с 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%).

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Чуть меньшее по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано с незначительным укреплением евро к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EUR/USD выросла с 1,2120 до 1,2140 (+0,1%).

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При этом с начала года доллар снизился к гривне на 2,7%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,9%.

"В течение месяца динамика валют была неравномерной. Первые две декады мая, на которые выпало много праздников, доллар снижался на хорошей ценовой конъюнктуре для экспортеров и на продажах валюты населением. 18 и 19 мая доллар на межбанке опускался до 27,405/27,425, однако к концу мая немного отскочил от внутримесячных минимумов", – подытожил Вадим Иосуб.

Напомним, ранее о том, что над гривней нависла угроза, сайт "Сегодня" предупреждал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

А о том, почему в начале мая курс доллара падал, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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