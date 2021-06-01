Долар іде в піке: на скільки ще він може впасти

У червні-2021 гривня продовжить зміцнення до долара, яке триває шостий місяць поспіль

У червні експерти очікують продовження помірного зниження долара та євро до гривні. До кінця місяця американська валюта може торгуватися в діапазоні 27,0-27,5 грн, євро – в межах 32,8-33,5 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Він нагадав, що в травні гривня продовжила зміцнення до долара, яке триває шостий місяць поспіль, з грудня-2020. При цьому вона зміцнилася і до євро після зниження в квітні. Судячи з офіційних курсів НБУ, долар за місяць знизився з 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс євро за цей же час знизився з 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%).

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Трохи менше порівняно з доларом зниження європейської валюти пов'язане з незначним зміцненням євро до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EUR/USD зросла з 1,2120 до 1,2140 (+0,1%).

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При цьому з початку року долар знизився до гривні на 2,7%, а євро подешевшав до національної валюти на 3,9%.

"Протягом місяця динаміка валют була нерівномірною. Перші дві декади травня, на які випало багато свят, долар знижувався на хорошій ціновій кон'юнктурі для експортерів і на продажах валюти населенням. 18 і 19 травня долар на міжбанку опускався до 27,405/27,425, однак до кінця травня трохи відскочив від внутрішньомісячних мінімумів", – підсумував Вадим Іосуб.

Нагадаємо, раніше про те, що над гривнею нависла загроза, сайт "Сьогодні" попереджав аналітик Roboforex Андрій Гойл.

А про те, чому на початку травня курс долара падав, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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