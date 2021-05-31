Межбанк в замешательстве: как и почему изменился курс доллара

Валютный рынок Украины оказался под влиянием факторов, которые играют и на укрепление, и на ослабление национальной валюты

Доллар держится в прежнем коридоре / Фото: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Доллар 31 мая после снижения по официальному курсу Нацбанка держится на межбанке вблизи 27,42 грн. При этом разница в цене покупки и продажи валюты немного выросла – до 0,6%. Участники рынка находятся в замешательства и заняли выжидательную позицию. Поэтому в ближайшую неделю курс останется в районе 27,5 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"На рынке явное замешательство... Сформированы разнонаправленные факторы. Среди ключевых негативных факторов – ограничения на импорт украинских товаров в Беларусь, а также ожидание возмещения НДС экспортерам (традиционные для конца месяца)", – отметил аналитик.

А позитивными факторами стали:

активность нерезидентов с гривневыми ОВГЗ и надежда на позитивное размещение бондов в этот вторник;

старт широкой вакцинации населения;

заявления министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, который анонсировал ослабления карантинных мер.

Напомним, по прогнозу президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, на этой неделе курс продолжит колебаться вокруг 27,5 грн/доллар. К лету, по его мнению, формируется нисходящий тренд. То есть, если регулятор не вмешается, то доллар будет постепенно сползать к 27,3-27,4 грн.

Больше о том, что будет с курсом и почему, смотрите в сюжете:

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