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Кабмин твердо намерен ввести накопительные пенсии: "Мы сделаем такую систему"

10 марта, 16:27

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чтобы выплаты заметно увеличились, нужно все изменить, уверен премьер

В Украине собираются ввести накопительную пенсионную систему. В Кабмине это аргументируют так: чтобы пенсионные выплаты заметно увеличились, нужно изменить порядок начисления.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, передают новости "Сегодня".

"Часть налогов, которые человек платит, должны идти на личный пенсионный счет. Дальше эти средства будут инвестироваться в надежные финансовые инструменты. И когда человек выходит на пенсию, у него будет и общая солидарная пенсия, как сегодня, и выплаты с его личного пенсионного счета. Мы сделаем такую систему, и украинские пенсионеры наконец смогут получать достойные выплаты", – сказал Шмыгаль.

Видео: Сегодня

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Он также напомнил, что для 8 млн получателей с 1 марта происходит повышение пенсий. Доплаты у каждого – индивидуальные, в среднем 308 гривен.

По словам Шмыгаля, в этом году будет еще три повышения пенсий. Но не для всех, а лишь для отдельных категорий.

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Напомним, ранее сообщалось, кому не нужно рассчитывать на вторую пенсию по накопительной системе.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии индексация накопительная система Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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