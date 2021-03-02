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В Украине стартовало повышение пенсий: кому и сколько добавят в 2021 году

2 марта, 11:38

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В целом выплаты вырастут для 8 млн украинских пенсионеров

В Украине индексируют пенсии. С 1 марта к выплатам добавляется 11%. Среднее повышение будет составлять 308 гривен, а минимальная 100 гривен. Индексация коснется большинства пенсионеров – 8 млн человек, сообщают новости "Сегодня".

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Если же в результате индексации повышение окажется меньше 100 грн, недостающую сумму начислят в виде доплаты к пенсии.

Индексация с 1 марта – первая в 2021 году, но не последняя. Как говорят в Минсоцполитики, с апреля произойдет автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые работают.

Кроме того, в июле вырастет помощь для украинцев, которые достигли 65 лет и имеют большой страховой стаж. Доплата составит 200 гривен.

В октябре также стартует ежемесячная доплата тем, кому исполнилось 75 лет. В этом случае добавят до 400 гривен.

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Напомним, Кабмин также подал в Верховную Раду законопроект, который вводит автоматическую индексацию пенсий с 1 марта, а также немного меняет ее правила. Законопроект, в частности, предусматривает индексацию с 1 марта всем без исключения категориям пенсионеров, включая ученых, военнослужащих, прокуроров и т.д.

Также о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3 выпуск.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии повышение индексация доплата повышение пенсий

Источник: Сегодня

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