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Индексацию пенсий хотят обновить: уже готов законопроект

27 января, 15:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правительство заявило об "урегулировании несправедливости"

В Украине планируют ввести ежегодную индексацию пенсий на общих условиях для военнослужащих, судей, госслужащих и подобных категорий пенсионеров. Предполагается, что обновленные правила заработают с 2022 года. Индексацию собираются проводить 1 марта каждый год.

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Соответствующий законопроект подготовил Кабинет министров Украины для внесения в Верховную Раду.

Сейчас под индексацию не подпадают категории, пенсия для которых насчитывается не на основании закона "О государственном пенсионном страховании", а других законов. Например, на основании закона о судоустройстве, о госслужбе и т.д.

"Предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались", – объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Подготовленный Кабмином законопроект также:

  • устанавливает досрочные пенсии по возрасту (за 1,5 года до достижения пенсионного возраста) в случае, если трудовой договор расторгнут из-за реорганизации производства или других условий;
  • вводит пенсии матерям (отцам) тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность.

Напомним, ранее украинцы рассказали, о каких пенсиях они мечтают. На представление людей о приемлемом для них уровне пенсии влияют пол, возраст, местность и регион проживания.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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пенсии Кабинет министров индексация Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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