В Україні стартувало підвищення пенсій: кому і скільки додадуть 2021 року

В Україні індексують пенсії. З 1 березня до виплат додається 11%. Середнє підвищення становитиме 308 гривень, а мінімальне – 100 гривень. Індексація торкнеться більшості пенсіонерів – 8 млн осіб, повідомляють новини "Сьогодні".

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Якщо ж в результаті індексації підвищення виявиться менше 100 гривень, решту суми нарахують у вигляді доплати до пенсії.

Індексація з 1 березня – перша 2021 року, але не остання. Як кажуть в Мінсоцполітики, з квітня відбудеться автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які працюють.

Крім того, в липні зросте допомога для українців, які досягли 65 років і мають великий страховий стаж. Доплата становитиме 200 гривень.

У жовтні також стартує щомісячна доплата тим, кому виповнилося 75 років. У цьому випадку додадуть до 400 гривень.

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Нагадаємо, Кабмін також подав до Верховної Ради законопроєкт, який вводить автоматичну індексацію пенсій з 1 березня, а також трохи змінює її правила. Законопроєкт, зокрема, передбачає індексацію з 1 березня всім без винятку категоріям пенсіонерів, включаючи вчених, військовослужбовців, прокурорів і т.д.

Також про те, як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться у новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.

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