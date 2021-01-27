Індексацію пенсій хочуть оновити: вже готовий законопроєкт

В Україні планують ввести щорічну індексацію пенсій на загальних умовах для військовослужбовців, суддів, держслужбовців і подібних категорій пенсіонерів. Передбачається, що оновлені правила запрацюють з 2022 року. Індексацію збираються проводити 1 березня щороку.

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Відповідний законопроєкт підготував Кабінет міністрів України для внесення до Верховної Ради.

Зараз під індексацію не підпадають категорії, пенсія для яких нараховується не на підставі закону "Про державне пенсійне страхування", а інших законів. Наприклад, на підставі закону про судоустрій, про держслужбу тощо.

"Пропонується врегулювати несправедливість, коли окремими категоріями громадян пенсії просто не індексувалися", – пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Підготовлений Кабміном законопроєкт також:

встановлює дострокові пенсії за віком (за 1,5 року до досягнення пенсійного віку) в разі, якщо трудовий договір розірвано через реорганізацію виробництва або інші умови;

вводить пенсії матерям (батькам) тяжкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність.

Нагадаємо, раніше українці розповіли, про які пенсії вони мріють. На уявлення людей про прийнятний для них рівень пенсії впливають стать, вік, місцевість і регіон проживання.

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