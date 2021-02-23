Доплати пенсіонерам 75-80 років відклали на три місяці

Обіцяні доплати пенсіонерам від 75 до 80 років почнуть виплачувати не з 1 липня, а з 1 жовтня 2021 року. Розмір компенсації складе 400 гривень.
Таке рішення уряду оприлюднено на сайті Кабінету міністрів України.
У постанові також зазначено, що скасовується норма, згідно з якою з 1 березня 2022 року розміри доплат збільшуватимуться на встановлений коефіцієнт.
Також в документі згадані правила щорічної березневої індексації для всіх пенсіонерів. Суму підвищення розраховуватимуть, застосовуючи коефіцієнт (у розмірі 1,11) збільшення показників середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії.
А якщо розмір підвищення не дотягне до 100 гривень, буде введено щомісячну доплату до пенсії.
Нагадаємо, з 1 січня 2020 року мінімальні пенсії для людей старших за 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), були підвищені з 2000 до 2400 гривень. Це підвищення відбулося через зростання мінімальної зарплати, тому що ці пенсії, за нормативами, складають 40% від мінімалки.
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