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Доплати пенсіонерам 75-80 років відклали на три місяці

23 лютого, 14:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Також скасовується норма про збільшення доплат з 1 березня 2022 року

Обіцяні доплати пенсіонерам від 75 до 80 років почнуть виплачувати не з 1 липня, а з 1 жовтня 2021 року. Розмір компенсації складе 400 гривень.

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Таке рішення уряду оприлюднено на сайті Кабінету міністрів України.

У постанові також зазначено, що скасовується норма, згідно з якою з 1 березня 2022 року розміри доплат збільшуватимуться на встановлений коефіцієнт.

Також в документі згадані правила щорічної березневої індексації для всіх пенсіонерів. Суму підвищення розраховуватимуть, застосовуючи коефіцієнт (у розмірі 1,11) збільшення показників середньої зарплати, який враховується для обчислення пенсії.

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А якщо розмір підвищення не дотягне до 100 гривень, буде введено щомісячну доплату до пенсії.

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Нагадаємо, з 1 січня 2020 року мінімальні пенсії для людей старших за 65 років, які мають страховий стаж 30 років (жінки) і 35 років (чоловіки), були підвищені з 2000 до 2400 гривень. Це підвищення відбулося через зростання мінімальної зарплати, тому що ці пенсії, за нормативами, складають 40% від мінімалки.

Також українці розповіли, про які пенсії вони мріють. На уявлення людей про прийнятний для них рівень пенсії впливають стать, вік, місцевість і регіон проживання:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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пенсії виплати Украина доплата

Джерело: Сьогодні

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