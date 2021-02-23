Доплаты пенсионерам 75-80 лет отложили на три месяца

Также отменяется норма об увеличении доплат с 1 марта 2022 года

Обещанные доплаты пенсионерам от 75 до 80 лет начнут выплачивать не с 1 июля, а с 1 октября 2021 года. Размер компенсации составит 400 гривен.

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Такое решение правительства обнародовано на сайте Кабинета министров Украины.

В постановлении также указано, что отменяется норма, согласно которой с 1 марта 2022 года размеры доплат будут увеличиваться на установленный коэффициент.

Также в документе упомянуты правила ежегодной мартовской индексации для всех пенсионеров. Сумму повышения будут рассчитывать, применяя коэффициент (в размере 1,11) увеличения показателей средней зарплаты, который учитывается для вычисления пенсии.

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А если размер повышения не дотянет до 100 гривен, будет введена ежемесячная доплата к пенсии.

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Напомним, с 1 января 2020 года минимальные пенсии для людей старше 65 лет, которые имеют страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), были повышены с 2000 до 2400 гривен. Это повышение произошло из-за роста минимальной зарплаты, т.к. эти пенсии, по нормативам, составляют 40% от минималки.

Также украинцы рассказали, о каких пенсиях они мечтают. На представление людей о приемлемом для них уровне пенсии влияют пол, возраст, местность и регион проживания:

Видео: Сегодня

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