Українська
$ 27,77
33,67
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

"Это самообман": кому не нужно рассчитывать на вторую пенсию по накопительной системе

11 февраля, 11:39

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Министр Марченко объяснил нюансы пенсионной реформы

Считать, что накопительная пенсионная система поможет нынешним пенсионерам – это самообман. Также второй уровень пенсионной системы не рассчитан на тех, кто выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет.

Реклама

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью агентству УНИАН.

"Накопительная система – не для действующих пенсионеров. Мы должны их защитить и обеспечить им достойную выплату. Но говорить о том, что действующим пенсионерам или тем, кто должен выйти на пенсию в ближайшие 10 лет, может быть интересен накопительный элемент – это самообман", - сказал Марченко.

Он считает, что такой механизм должен интересовать наиболее активно сейчас экономическую категорию.

"Но ее часть, к сожалению, готова не платить ЕСВ, не понимает, зачем это нужно, и вообще не видит себя будущим пенсионером", – заявил Марченко.

В тренде
Базовая величина вместо прожиточного минимума: сколько будут платить на детей?
Реклама

Напомним, сейчас в Украине действует первый уровень пенсионной системы – солидарный. То есть работающие украинцы обеспечивают пенсионеров. Второй уровень – накопительный – предусматривает, что каждый сам будет откладывать деньги на "вторую пенсию".

Но пенсионную реформу, которую предлагают в Украине, много критикуют. Единого мнения о том, пойдет это на пользу или же приведет Пенсионный фонд к окончательному банкротству, нет

Чиновники говорят об обеспеченной старости для украинцев. Но так ли все радужно на самом деле, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Также читайте, как бюджетно отпраздновать День святого Валентина, чтобы не прослыть "жлобом".

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пенсии пенсионная реформа накопительная система Сергей Марченко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут расти
Топливо дорожает семимильными шагами: когда цены перестанут растиЭкономика
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за доллар
Гривня крепчает: ждать ли возврата к курсу 27 гривен за долларФинансы
Цены на топливо сорвались с
Цены на топливо сорвались с "якоря", на сколько они еще вырастутАвто
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясо
Украина скупает импортную свинину: откуда везут мясоЭкономика
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везут
Украина скупает кофе: ТОП-5 стран, из которых его везутЭкономика
Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцев
Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцевЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять