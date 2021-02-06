Пенсия в 15 тысяч гривен: насколько это реально для рядовых украинцев

Отложить себе на пенсию. 15 процентов дохода и больше финансисты советуют откладывать смолоду, чтобы не попрошайничать после 60. В свою очередь в пенсионной реформе, которую рассматривают в парламенте, работника заставляют отчислять в спецфонд 1% от зарплаты, а его работодателя – еще 2%.

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Сколько это в деньгах и сколько же тогда получишь в старости – для новостей "Сегодня" посчитала Инна Гуриненко,

Мирослава Ильтьо – учительница украинского языка, фрилансер, уроки проводит дистанционно. Ей меньше 30 лет и пенсии от государства у нее не будет, поэтому хочет об этом позаботиться сама.

"Если одно занятие у меня стоит час 300 гривен, а в неделю я работаю от 30 до 42 часов. Порой бывает меньше, порой – больше. Поскольку собственного жилья у меня нет, у меня есть стратегия сбережений на собственное жилье, если брать при хорошем рабочем климате, и у меня ничего не срывается, без переносов уроков и все в порядке со здоровьем моим и ребенка", – рассказывает Мирослава .

И.о. министра экономики (2020), руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта считает: если на пенсию выйти условно в 60 лет, то следует исходить из двух вариантов, что молодая женщина откладывает 2%, постепенно наращивает до 7 процентов в рамках государственной накопительной системы :

"Если вы откладываете по 2 процента, вы ничего не получаете, они там себе лежат. Вы в месяц будуте иметь только 1933 гривни, и с вашими доходами на это жить точно не сможете. Если с 2 до 7% это будет расти, то 6 тысяч".

Кухта напомнил, что Всемирный банк рекомендует откладывать от 15%. Для Мирославы (это около 7 тысяч гривен в месяц), тогда пенсия получится 14 500 грн, если инфляция будет невысокой, в нынешних пределах.

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Мирослава высказывает свои резоны:

"7 тысяч – это исключительно питание полуторагодовалого ребенка, 7 тысяч – это абсолютно отказ от няни как помощницы. Ну, в общем, если речь идет о каких-то сбережениях более 5000, то это очень существенно. Если на пенсию откладывать 15%, это отсрочит достижение моей цели – собственного жилья – на годы".

Павел Кухта снова объясняет: если откладывать 15% зарплаты, потом Мирослава сможет получать пенсию в размере трети нынешнего дохода, если откладывать 2% – то пенсия составит всего 3-4 процента.

Если 30-летние люди будут откладывать в Пенсионный фонд меньше тысячи гривен (например, минимально необходимые 900 грн), то будут иметь такие же выплаты, как и современные пенсионеры – в пределах 1300 гривен. А если хотят пенсию почти в 15 тысяч гривен, то и откладывать придется по 7 тысяч в месяц. И это только при условии, что пенсионные фонды не обанкротятся, а гривни не съест инфляция.

Видео: Сегодня

Ранее мы рассказывали: будут получать пенсию украинцы, которые сегодня работают, никто не даст гарантии. Точно известно одно – чтобы хватило для жизни на пенсии, необхідно начинать откладывать уже сегодня .

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Напомним, в Украине продолжаются попытки запустить накопительную пенсионную систему .

Теперь Кабмин предложил ввести профессиональные накопительные пенсии для отдельных категорий человек до 35 лет и тех, кто имеет право на льготные пенсии. Правительство предлагает Раде три профессиональных пенсионные программы .

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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