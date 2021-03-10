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Кабмін має твердий намір ввести накопичувальні пенсії: "Ми зробимо таку систему"

10 березня, 16:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Щоб виплати помітно збільшилися, потрібно все змінити, впевнений прем'єр

В Україні збираються ввести накопичувальну пенсійну систему. У Кабміні це аргументують так: щоб пенсійні виплати помітно збільшилися, потрібно змінити порядок нарахування.

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Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передають новини "Сьогодні".

"Частина податків, які людина платить, повинні йти на особистий пенсійний рахунок. Далі ці кошти будуть інвестуватися в надійні фінансові інструменти. І коли людина виходить на пенсію, у неї буде і загальна солідарна пенсія, як сьогодні, і виплати з її особистого пенсійного рахунку. Ми зробимо таку систему, і українські пенсіонери нарешті зможуть отримувати гідні виплати", – сказав Шмигаль.

Відео: Сьогодні

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Він також нагадав, що для 8 млн одержувачів з 1 березня відбувається підвищення пенсій. Доплати у кожного – індивідуальні, в середньому 308 гривень.

За словами Шмигаль, в цьому році буде ще три підвищення пенсій. Але не для всіх, а лише для окремих категорій.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, кому не потрібно розраховувати на другу пенсію за накопичувальною системою.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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пенсії індексація накопичувальна система Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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