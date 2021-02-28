Опасное равновесие: куда направится курс доллара в марте – прогноз

Эксперты считают, что гривня должна укрепляться, но в марте она может ослабнуть

Недаром эксперты, прогнозируя курс доллара на этот год, затруднялись с однозначным прогнозом и расходились во мнении. Одни считали, что гривня будет девальвировать, и заложенный в бюджете среднегодовой курс 29,1 грн может оказаться реальным. Другие говорили, что гривня, напротив, будет укрепляться. Февральское "поведение" украинской валюты по-прежнему не внесло ясности в этот вопрос.

Поразительная стабильность

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Начав февраль на уровне 28,13 грн за доллар, за первую декаду доллар потерял почти 50 копеек, скатившись к 10 февраля до отметки 27,64 грн. Однако затем достаточно интенсивно пошел в рост, приблизившись за неделю к 28 грн. Этот рубеж ему, впрочем, не удалось преодолеть, но всю вторую половину месяца курс балансировал в районе 27,9. И хотя по итогам месяца оказалось, что гривня укрепилась на 20 копеек, это "достижение" – 0,7% – скорее можно назвать "арифметической погрешностью", чем вразумительным трендом.

"Гривня в феврале не укреплялась, но и девальвации не было. У нас наметилось равновесие на валютном рынке. Количество покупателей и продавцов существенно не отличалось, то есть желающих продать и купить доллар было примерно поровну. Причем на межбанке торги были очень активные. Но курс все равно удержался, потому что желающих продать валюту тоже оказалось много. В течение месяца, конечно, были попытки девальвировать гривню выше 28, но в процентах это мизер", – подтверждает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Напомним, такое же равновесие спроса и предложения наблюдалось на рынке и в январе.

Президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак объясняет это тем, что после серьезного укрепления гривни в 2019 году украинские банки не рискуют "играть" на валютном рынке и покупать доллары "про запас". Из-за этого волатильность рынка, курсовые скачки заметно снизились, и такая тенденция будет продолжаться на протяжении всего года, считает эксперт.

"Раньше банки жили так: есть гривня – покупали доллары. И обязательно покупали в конце года – в расчете, что в следующем году курс обязательно будет выше. Высвободившаяся гривня попадала на рынок, и курс рос. Но в 2019 году Нацбанк "наказал" валютных спекулянтов, которые покупали валюту не потому, что она им нужна, а для того, чтобы на ней сыграть. В итоге они вынуждены были продавать эту валюту по гораздо более низкому курсу, чем купили. И теперь банки в эту игру не играют. Если им не нужна валюта для операций клиентов, то они не покупают ее. Поэтому в нынешнем году волатильность курса меньше. И, несмотря на то, что в экономику были вброшены крупнейшие объемы гривни, свыше 200 млрд, нацвалюта остается крепкой", – объясняет Тарас Козак.

Выплаты по долгам могут ослабить гривню

Прогнозируя макроэкономические показатели на 2021 год, и в частности курс доллара, многие эксперты отмечали, что их расчеты были основаны на допущении, что сотрудничество с МВФ продолжится. Между тем, по результатам работы миссии, в этих отношениях возникла пауза. Как это отразится на валютном рынке?

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Экономист Александр Охрименко считает, что "фактор МВФ" сейчас не играет решающей роли при формировании курса валют.

"МВФ вообще не влияет на курс. Влияет экспорт и импорт, деньги гастарбайтеров и погашение внешних долгов", – говорит он.

Эксперт обращает внимание, что в марте Украине предстоят более серьезные выплаты по долгам. А следовательно, это может несколько ослабить гривню.

"В марте Украине придется больше платить по внешним долгам, чем в феврале. Не критически много, но больше. Поэтому если в феврале курс колебался в пределах 27,5 – 28 грн, то в следующем можем увидеть доллар и по 28,5 грн. То есть колебания могут быть более значительными", – прогнозирует Александр Охрименко.

При этом он полагает, что после того, как Украина осуществит мартовские платежи, курс снова может откатиться до 27,0 – 27,5 грн. То есть девальвация если и будет, то временная.

В целом же в марте на валютном рынке будет "скучно", считает Александр Охрименко. То есть серьезных отклонений в какую-либо сторону ожидать не приходится. При этом, по его мнению, в целом сохранится тренд на укрепление.

Руководитель EXANTE Украина Владимир Позний также полагает, что в марте можем увидеть курс доллара, близкий к 29 грн.

"Вероятен дальнейший рост доходности гособлигаций развитых стран, что будет толкать вниз курс валют стран развивающихся, включая гривню. В марте USDUAH вполне может еще раз протестировать максимумы 2018 года вблизи 29 грн. Увидим ли мы прорыв этого уровня, или поворот вниз от него, зависит от реакции ФРС и ЕЦБ. Если турбулентность рынков заставит крупнейшие ЦБ нарастить свои покупки гособлигаций, это вернет уверенный спрос на гривню и рынки в целом без очередной порции поддержки", – прогнозирует Владимир Позний.

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Курс евро, по его мнению, в марте может повторить "поход" к отметке 35 грн.

Большинство факторов – в пользу укрепления гривни

Что касается соотношения импорта и экспорта, которое, по словам экономистов, также в значительной мере влияет на курс, оно продолжает находиться в относительном равновесии и в марте не приведет к значительным изменениям на рынке валют.

"За время карантина и экономических ограничений, которые ввели все страны, у нас образовалась парадоксальная, но благоприятная ситуация, когда внешняя торговля Украины сбалансировалась. Экспорт за последний год упал на 7%, а импорт – почти на 16%. Это создало фундамент для стабильности курса гривни и даже возможность ее незначительного укрепления, что, в принципе, сейчас и происходит. Если такая тенденция сохранится, никаких рисков для девальвации не будет", – говорит экономический эксперт Андрей Новак.

Еще один фактор, который влияет на курс – прямой приток или отток денег в страну, – на сегодняшний день позитивный, что свидетельствует в пользу укрепления гривни. Однако, по мнению эксперта, правительство может пытаться искусственно ослаблять гривню ради интересов украинских экспортеров и для достижения целевых показателей, заложенных в госбюджет.

"В бюджете на 2021 год правительство заложило курс 29,1 грн/долл. Поэтому я не исключаю, что они будут искусственно девальвировать гривню приблизительно до этого показателя", – считает Андрей Новак.

Тарас Козак, напротив, считает, что мы можем увидеть укрепление гривни в марте.

"Курс валют у нас имеет сезонность, и весной эта сезонность играет на усиление гривни. В марте начинаются весеннее-полевые работы, крупные агропроизводители, которые обычно хранят деньги в валюте за границей, в начале весны заводят валюту в Украину для того, чтобы закупить материалы к началу посевной. Предложение доллара растет, соответственно, курс падает. Такое вполне можем увидеть и в этом году: весной доллар может подешеветь до 27 грн, а то и до 26,5 грн. Дальше гривня не пойдет, потому что НБУ вряд ли допустит такое усиление гривни, какое мы видели в 2019 году. Но если такое усиление произойдет, то оно будет в первую очередь в марте", – считает Тарас Козак.

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