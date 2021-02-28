Небезпечна рівновага: куди попрямує курс долара в березні – прогноз

Експерти вважають, що гривня повинна зміцнюватися, але в березні вона може ослабнути

Недарма експерти, прогнозуючи курс долара на цей рік, вагалися з однозначним прогнозом і розходилися в питанні. Одні вважали, що гривня буде девальвувати, і закладений в бюджеті середньорічний курс 29,1 грн може виявитися реальним. Інші говорили, що гривня, навпаки, буде зміцнюватися. Лютнева "поведінка" української валюти як і раніше не вносить ясності в це питання.

Вражаюча стабільність

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Почавши лютий на рівні 28,13 грн за долар, за першу декаду долар втратив майже 50 копійок, скотившись до 10 лютого до позначки 27,64 грн. Однак потім досить інтенсивно почав зростати, наблизившись за тиждень до 28 грн. Цей рубіж йому, втім, не вдалося подолати, але всю другу половину місяця курс балансував в районі 27,9. І хоча за підсумками місяця виявилося, що гривня зміцнилася на 20 копійок, це "досягнення" – 0,7% – скоріше можна назвати "арифметичної похибкою", ніж зрозумілим трендом.

"Гривня в лютому не зміцнювалася, але й девальвації не було. У нас намітилася рівновага на валютному ринку. Кількість покупців і продавців істотно не відрізнялася, тобто бажаючих продати і купити долар було приблизно порівну. Причому на міжбанку торги були дуже активні. Але курс все одно втримався, бо бажаючих продати валюту теж виявилося багато. Протягом місяця, звичайно, були спроби девальвувати гривню вище 28, але у відсотках це мізер", – підтверджує президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Нагадаємо, така ж рівновага попиту і пропозиції спостерігалася на ринку і в січні.

Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак пояснює це тим, що після серйозного зміцнення гривні у 2019 році українські банки не ризикують "грати" на валютному ринку і купувати долари "про запас". Через це волатильність ринку, курсові стрибки помітно знизилися, і така тенденція триватиме протягом усього року, вважає експерт.

"Раніше банки жили так: є гривня – купували долари. І обов'язково купували в кінці року – в розрахунку, що в наступному році курс обов'язково буде вищим. Вивільнена гривня потрапляла на ринок, і курс зростав. Але в 2019 році Нацбанк" покарав "валютних спекулянтів, які купували валюту не тому, що вона їм потрібна, а для того, щоб на ній зіграти. В результаті вони змушені були продавати цю валюту за значно нижчим курсом, ніж купили. І тепер банки в цю гру не грають. Якщо їм не потрібна валюта для операцій клієнтів, то вони не купують її. Тому в нинішньому році волатильність курсу менша. І, незважаючи на те, що в економіку були вкинуті найбільші обсяги гривні, понад 200 млрд, нацвалюта залишається міцною", – пояснює Тарас Козак.

Виплати за боргами можуть послабити гривню

Прогнозуючи макроекономічні показники на 2021 рік, і зокрема курс долара, багато експертів зазначали, що їх розрахунки були засновані на припущенні, що співпраця з МВФ продовжиться. Тим часом, за результатами роботи місії, в цих відносинах виникла пауза. Як це позначиться на валютному ринку?

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Економіст Олександр Охріменкои вважає, що "фактор МВФ" зараз не грає вирішальної ролі при формуванні курсу валют.

"МВФ взагалі не впливає на курс. Впливає експорт і імпорт, гроші гастарбайтерів і погашення зовнішніх боргів", – говорить він.

Експерт звертає увагу, що в березні на Україну чекають серйозніші виплати за боргами. А отже, це може дещо послабити гривню.

"У березні Україні доведеться більше платити за зовнішніми боргами, ніж у лютому. Не критично багато, але більше. Тому якщо в лютому курс коливався в межах 27,5 – 28 грн, то в наступному можемо побачити долар і по 28,5 грн. Тобто коливання можуть бути більш значними", – прогнозує Олександр Охріменко.

При цьому він вважає, що після того, як Україна здійснить березневі платежі, курс знову може відкотитися до 27,0 – 27,5 грн. Тобто девальвація якщо і буде, то тимчасова.

В цілому ж у березні на валютному ринку буде "нудно", вважає Олександр Охріменко. Тобто серйозних відхилень у будь-який бік чекати не доводиться. При цьому, на його думку, в цілому збережеться тренд на зміцнення.

Керівник EXANTE Україна Володимир Позній також вважає, що в березні можемо побачити курс долара, близький до 29 грн.

"Можливе подальше зростання прибутковості держоблігацій розвинених країн, що штовхатиме вниз курс валют країн, що розвиваються, включаючи гривню. У березні USDUAH цілком може ще раз протестувати максимуми 2018 року поблизу 29 грн. Чи побачимо ми прорив цього рівня, або поворот вниз від нього, залежить від реакції ФРС і ЄЦБ. Якщо турбулентність ринків змусить найбільші ЦБ наростити свої покупки держоблігацій, це поверне впевнений попит на гривню і ринки в цілому без чергової порції підтримки", – прогнозує Володимир Позній.

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Курс євро, на його думку, в березні може повторити "похід" до позначки 35 грн.

Більшість факторів – на користь зміцнення гривні

Що стосується співвідношення імпорту і експорту, яке, за словами економістів, також значною мірою впливає на курс, воно продовжує перебувати у відносній рівновазі і в березні не призведе до значних змін на ринку валют.

"За час карантину і економічних обмежень, які ввели всі країни, у нас утворилася парадоксальна, але сприятлива ситуація, коли зовнішня торгівля України збалансувалася. Експорт за останній рік впав на 7%, а імпорт – майже на 16%. Це створило фундамент для стабільності курсу гривні і навіть можливість її незначного зміцнення, що, в принципі, зараз і відбувається. Якщо така тенденція збережеться, ніяких ризиків для девальвації не буде", – говорить економічний експерт Андрій Новак.

Ще один фактор, який впливає на курс – прямий приплив або відплив грошей в країну, – на сьогоднішній день позитивний, що свідчить на користь зміцнення гривні. Однак, на думку експерта, уряд може намагатися штучно послаблювати гривню заради інтересів українських експортерів і для досягнення цільових показників, закладених у держбюджет.

"У бюджеті на 2021 рік уряд заклав курс 29,1 грн/дол. Тому я не виключаю, що вони будуть штучно девальвувати гривню приблизно до цього показника", – вважає Андрій Новак.

Тарас Козак, навпаки, вважає, що ми можемо побачити зміцнення гривні у березні.

"Курс валют у нас має сезонність, і навесні ця сезонність грає на посилення гривні. У березні починаються весняно-польові роботи, великі агровиробники, які зазвичай зберігають гроші в валюті за кордоном, на початку весни заводять валюту в Україну для того, щоб закупити матеріали до початку посівної. Пропозиція долара зростає, відповідно, курс падає. Таке цілком можемо побачити і в цьому році: навесні долар може подешевшати до 27 грн, а то й до 26,5 грн. Далі гривня не піде, тому що НБУ навряд чи допустить таке посилення гривні, яке ми бачили у 2019 році. Але якщо таке посилення відбудеться, то воно буде насамперед у березні", – вважає Тарас Козак.

До речі, ви знали, що українські гривневі банкноти вважаються одними з найкрасивіших купюр у світі? Подробиці – в сюжеті:

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