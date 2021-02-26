Євро в Україні подорожчав до максимуму за місяць, а долар впав

На п'ятницю, 25 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
1 долар США – 27,93 грн;
1 євро – 34,15 грн;
10 російських рублів – 3,78 грн.
Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подешевшав на дві копійки після зростання курсу на три копійки в попередній банківський день. Але за тиждень з 19 по 26 лютого офіційна гривня все ж ослабла проти американської валюти на вісім копійок.
А от євро 26 лютого став істотно дорожчим. Курс виріс відразу на 22 копійки і опинився вище за психологічну позначку в 34 гривні вперше з 1 лютого.
Вартість 10 російських рублів 26 лютого знизилася на копійку.
Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.
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У четвер, 25 лютого, долар на міжбанку подешевшав на шість копійок у купівлі та продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,89/27,91 грн (купівля/продаж). Євровалюта виросла в ціні на 23 копійки в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 34,13/34,15 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.
Прогнози курсу долара
У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.
А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:
- 2021 рік – 28,12 грн;
- 2022 рік – 27,96 грн;
- 2023-2025 роки – 28,10 грн.
Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і взагалі до 26-26,5 грн/дол.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора рази, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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