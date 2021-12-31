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Опасная парфюмерия: украинцам массово "втюхивают" фальсификат

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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31 декабря, 11:42
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Почти половина духов на полках украинских магазинов — подделка
Фальсификат духов может вызвать серьезную аллергию
Фальсификат духов может вызвать серьезную аллергию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Полки украинских магазинов переполнены подделками дорогих брендов. Таких в продаже 40%. Они очень опасны для здоровья, а аллергическая реация от них — только вершина айсберга.

Об этом говорится в материале UBR.

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На таких духах зарабатывают немалые средства. Покупают их в Азии, доставляют в страну нелегально, без уплаты таможенных пошлин. После этого подобная продукция попадает в интернет, ее продают на рынках, возле станций метро и остановок общественного транспорта.

В таких местах можно встретить продукцию дорогих брендов, как Tom Ford, Yves Saint Laurent, только за 350-400 грн за флакон, тогда как реальная цена – в десятки раз выше. Кроме того, что такой товар в результате оказывается подделкой с совершенно не соответствующим оригиналу запахом, то он еще и опасен для здоровья.

Где орудуют мошенники

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов говорит, что существуют сайты, на которые ему стабильно приходят жалобы. Кроме того, что они занимаются контрабандой, да еще и подделки покупателям "забрасывают".

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"Женщина в Николаеве брала духи, запах которых не отвечает тому, что покупала раньше: сделано похоже, но не оригинал", — делится исполнительный директор Союза потребителей Украины.

В общем, эксперты не советуют покупать духи в неспециализированных местах для торговли, внимательно относиться к онлайн-торговле. Важно, чтобы у продавца был и оффлайн-магазин, кроме того, он должен работать легально, выдавая чеки.

Главное правило – ориентироваться на цену. Узнайте, сколько стоят такие духи в известных вам магазинах, если разница значительна, пожалуй, это фальсификат.

Как отличить подделку от оригинала

Чтобы отличить поддельную парфюмерию от оригинальной, нужно ввести поисковый запрос в Google и посмотреть на выдачу. А потом — на цены, и сравнить их с прайсами у авторизованных брендами продавцов премиальной косметики и парфюмерии в Украине, или же с сайтом самого производителя.

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Если разница цен велика — это будет говорить о том, что товар с низкой стоимостью, скорее всего, проблемный: либо откровенный контрафакт, либо у него истек срок годности.

Важно также проверить ассортимент товара на сайте украинского продавца в рамках одного бренда: они обычно не смогут обеспечить широкую линейку одной торговой марки.

А вот отличить товар визуально или по набору каких-либо маркеров не всегда по силам и профессионалу. Пока человек не почувствовал аромат, не стал его "носить" — то, что это подделка, можно и не понять, говорят эксперты.

Универсальная рекомендация — не гнаться за неправдоподобной дешевизной, покупать у проверенных продавцов и на проверенных ресурсах. При наличии каких-либо сомнений, покупатель имеет право также запросить у продавца документы на продукцию.

Не может быть дешевле

Особой популярностью к новогодним праздникам пользуется также красная икра. При ее выборе важно обращать внимание на срок годности.

В Украине красная икра горбуши не может стоить менее двух тысяч гривен за килограмм, то есть 160 гривен за баночку весом 80 граммов. Если же она стоит дешевле, то может оказаться подделкой.

Красную икру можно разделить на два класса – из рыбы, выращенной искусственным путем (форель), и дикой рыбы (горбуша или нерка).

Таким образом, качественная икра будет стоить:

  • форели – 1400 грн за килограмм (112 грн за 80-граммовую баночку);
  • горбуши – 2000 грн за килограмм (160 гривен за баночку);
  • нерки – 2500 грн за килограмм (200 гривен за баночку).

Ранее мы сообщали, что в Украине в канун новогодних праздников вырастут цены на продукты, преимущественно дорожают те товары, которые наиболее популярны в праздники.

Напомним, что для экономики в целом новогодние расходы становятся "мертвым грузом". Так считают американские исследователи.

ценыикрадухи
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