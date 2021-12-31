Небезпечна парфумерія: українцям масово "втюхують" фальсифікат

Майже половина парфумів на полицях українських магазинів — підробка

Фальсифікат парфумів може викликати серйозну алергію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Полиці українських магазинів переповнені підробками дорогих брендів. Таких у продажу 40%. Подекуди вони небезпечні для здоровʼя, а алергічна реація від них — це лише вершина айсбергу.

Про це йдеться в матеріалі UBR.

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На таких парфумах заробляють чималі кошти. Купують їх в Азії, доставляють у країну нелегально, без сплати митних зборів. Після цього така продукція потрапляє в інтернет, її продають на ринках, біля станцій метро та зупинок громадського транспорту.

У таких місцях можна зустріти продукцію дорогих брендів, як Tom Ford, Yves Saint Laurent, лише за 350-400 грн за флакон, тоді як реальна ціна – у десятки разів вища. Окрім того, що такий товар у результаті виявляється підробкою з абсолютно не відповідним оригіналу запахом, то він ще й небезпечний для здоров'я.

Де орудують шахраї

Виконавчий директор спілки споживачів України Максим Несміянов каже, що є сайти, на які йому стабільно приходять скарги. Крім того, що вони займаються контрабандою, так ще й підробки покупцям "закидають".

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"Жінка в Миколаєві брала парфуми, запах не відповідає тому, що купувала раніше: зроблено схоже, але не оригінал", – ділиться виконавчий директор Союзу споживачів України.

Загалом, експерти не радять купувати парфуми в неспеціалізованих місцях для торгівлі, уважно ставитись до онлайн-торгівлі. Важливо, щоб продавець мав і офлайн-магазин, крім того, він повинен працювати легально, видаючи чеки.

Головне правило – орієнтуватися на ціну. Дізнайтеся, скільки коштують такі парфуми у відомих вам магазинах, якщо різниця значна, мабуть, це фальсифікат.

Як відрізнити підробку від оригіналу

Щоб відрізнити підроблену парфумерію від оригінальної, потрібно дати пошуковий запит в Google і подивитися на видачу. А потім — на ціни, і порівняти їх з прайсами у авторизованих брендами продавців преміальної косметики та парфумерії в Україні, або ж з сайтом самого виробника.

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Якщо різниця цін велика — це буде говорити про те, що товар з низькою вартістю, найімовірніше, проблемний: або відвертий контрафакт, або у нього минув термін придатності.

Важливо також перевірити асортимент товару на сайті українського продавця в рамках одного бренду: зазвичай вони не зможуть забезпечити широку лінійку однієї торгової марки.

А ось відрізнити товар візуально або по набору якихось маркерів не завжди під силу і професіоналу. Поки людина не відчула аромат, не стала його "носити" — те, що це підробка, можна і не зрозуміти, кажуть експерти.

Універсальна рекомендація — не гнатися за неправдоподібною дешевизною, купувати у перевірених продавців і на перевірених ресурсах. При наявності будь-яких сумнівів, покупець має право також запросити у продавця документи на продукцію.

Не може бути дешевшою

Особливою популярністю до новорічних свят користується червона ікра. При її виборі теж важливо звертати увагу на термін придатності.

В Україні червона ікра горбуші не може коштувати менше двох тисяч гривень за кілограм, тобто 160 гривень за баночку вагою 80 грамів. Якщо ж вона коштує дешевше, то може виявитися підробкою.

Червону ікру можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка).

Таким чином якісна ікра коштуватиме:

форелі – 1400 грн за кілограм (112 грн за 80-грамову баночку);

горбуші – 2000 грн за кілограм (160 гривень за баночку);

нерки – 2500 грн за кілограм (200 гривень за баночку).

Раніше ми повідомляли, що в Україні напередодні новорічних свят зростають ціни на продукти, переважно дорожчають ті товари, які найпопулярніші на свята.

Нагадаємо, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.