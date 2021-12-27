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Не може бути дешевшою: скільки має коштувати якісна червона ікра

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
27 грудня, 11:39
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При виборі ікри важливо звертати увагу на термін придатності
Деякі підприємства виготовляють ікру із замороженої сировини
Деякі підприємства виготовляють ікру із замороженої сировини / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні червона ікра горбуші не може коштувати менше двох тисяч гривень, тобто 160 гривень за баночку вагою 80 грамів. Якщо ж вона коштує дешевше, то може виявитись підробкою.

Як розповіла "Обозреватель" голова правління асоціації "Споживча довіра" Олена Куликова, купуючи ікру не варто шукати найдешевшу пропозицію.

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За її словами червону ікру можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка).

Таким чином якісна ікра коштуватиме:

  • форелі – 1400 грн за кілограм (112 грн за 80-грамову баночку);
  • горбуші – 2000 грн за кілограм (160 гривень за баночку);
  • нерки – 2500 грн за кілограм (200 гривень за баночку).

"Якщо ікра коштує у цих межах, то, за великим рахунком, це нормально. Дуже дешеву не варто купувати", – пояснила Куликова.

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При виборі ікри, також, важливо звертати увагу і на термін придатності. Оскільки нерест лососевих відбувається з липня по вересень. Тож, якщо на баночці стоїть дата виробництва в межах цього періоду, то можна зробити висновок, що ікра свіжа.

Проте, деякі підприємства виготовляють ікру із замороженої сировини, вона також може бути якісою.

"Є маса підприємств, які виловлюють рибу і відразу її заморожують, а потім з неї роблять ікру", – пояснила Куликова.

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Вона дала ще одну пораду – уникати ікри, до складу якої входить консервант уротропін.

Як заощадити перед Новим роком

Економіст Олег Пендзин радить моніторити знижки. Таким чином можна заощадити на алкоголі, цукерках та мандаринах. Бо на святковий асортимент часто роблять знижки.

"На ринку акції точно ніхто не робитиме, а от торгові мережі однозначно залучатимуть клієнтів, щоб максимально розпродатися перед святами", – каже експерт.

Водночас під акції навряд чи потраплять соціально значущі продукти харчування, на них не заощадити. Наприклад, перед святами не розпродаватимуть помідори, буряки чи інші овочі.

Раніше ми повідомляли, що в Україні напередодні новорічних свят зростають ціни на продукти, переважно дорожчають ті товари, які найпопулярніші на свята.

Нагадаємо, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

А вы хорошо разбираетесь с икре? Проверьте себя вместе с "Сегодня". Пройдите слабосоленый тест.

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