Почему продукты в Украине стоят дороже, чем в Польше: эксперт назвал причины

Украинцы на продукты тратят 46% своего семейного дохода, а поляки – всего 12%

Поставки украинских продуктов в страны ЕС квотируются / Фото: Коллаж: Сегодня

Продукты питания в Украине стоят на 8% дороже, чем в соседней Польше, куда наши соотечественники массово ездят на заработки.

Как рассказал "Обозревателю" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, эксперты подсчитали стоимость 24 социально значимых продуктов.

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"Мы взяли 24 продукта питания, которые входят в социально значимый пакет для украинцев, и посчитали, сколько такой же набор будет стоить в Польше", – объяснил он.

Экономист сообщил, что в Польше на 50% дешевле яблоки. Хлеб, молоко, курятина, сахар, подсолнечное масло также меньше стоят в Польше, чем в Украине.

Больше того, украинцы на продукты тратят 46% своего семейного дохода, а поляки – всего 12%. Пендзин объяснил, что у поляков значительно больший лимит заработной платы, чем у украинцев.

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Почему в Польше дешевле?

Экономист назвал несколько факторов, влияющих на разницу в стоимости одинаковых продуктов в двух странах. Например, НДС на продукты питания. В Украине он составляет 20%, а в Польше – 5%.

"В Брюсселе анонсировали, что со второго полугодия 2022 года пищевые продукты не будут облагаться НДС", – добавил эксперт.

Кроме того, в Польше и других странах ЕС аграрный сектор на 60% дотируется государством, чего нет в Украине.

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Также, согласно Договору о зоне свободной торговли с Евросоюзом, поставки украинских продуктов в страны ЕС квотируются.

Сколько должна стоить икра?

В Украине красная икра горбуши не может стоить менее двух тысяч гривен за килограмм, то есть 160 гривен за баночку весом 80 граммов. Если продукт стоит дешевле, он может оказаться подделкой.

Икра будет стоить:

форели – 1400 грн за килограмм (112 грн за 80-граммовую баночку);

горбуши – 2000 грн за килограмм (160 гривен за баночку);

нерки – 2500 грн за килограмм (200 гривен за баночку).

Ранее мы сообщали, что в Украине стремительно дорожают продукты, а овощи "борщового набора" значительно выросли в цене с начала года.

Напомним, что перед Новым годом в Украине подорожают продукты питания. Эксперты уверены, что резких скачков перед праздниками не будет, поскольку многие продукты за последнее время существенно подорожали.