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Один день и минимум документов: какие экстренные соцуслуги могут получить украинцы во время войны

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 мая, 06:32
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Рассказываем, кто из украинцев смогут во время войны получить социальные услуги в сжатые сроки
Украинцы будут получать экстренные соцуслуги
Украинцы будут получать экстренные соцуслуги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пожилые украинцы и люди с инвалидностью, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах во время войны, смогут получить социальные услуги экстренно, в течение 1 дня только на основании заявления.

Об этом сообщается на сайте Урядового портала.

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По словам министра социальной политики Марины Лазебной, теперь социальные услуги будут предоставляться независимо от задекларированного места жительства.

"Нам было важно во время военного состояния обеспечить для всех людей с инвалидностью и пожилых людей, которые в этом нуждаются, возможность как можно быстрее получить убежище и необходимый уход, в том числе в стационарных условиях в любом месте Украины", – сказала чиновница.

В соответствии с принятым решением Правительства во время военного или чрезвычайного положения люди с инвалидностью и пожилые люди могут расчитывать на следующие экстренные социальные услуги:

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  • информирование, консультирование, консультативный кризисный телефон;
  • предоставление убежища, ночное убежище, краткосрочное проживание;
  • экстренное (кризисное) вмешательство;
  • представительство интересов;
  • поддерживание проживания пожилых людей и лиц с инвалидностью, бездомных лиц;
  • социальное сопровождение семей или лиц, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • уход на дому;
  • уход стационарный;
  • дневной уход;
  • дневной уход за детьми с инвалидностью;
  • паллиативный уход;
  • социально-психологическая реабилитация;
  • натуральная помощь;
  • перевод жестовым языком;
  • транспортные сервисы.

Если при себе не будет необходимых документов для получения услуг, достаточно предъявить один документ:

  • заявления от человека (для дееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);
  • заявления от законного представителя (для недееспособных лиц, которым назначены опекуны);
  • уведомление уполномоченного лица органа опеки и попечительства (для недееспособных лиц, не имеющих законного представителя).

Заявление о предоставлении социальных услуг можно подать в:

  • уполномоченный орган соцзащиты по месту обращения, независимо от задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания) лица, нуждающегося в социальной услуге,
  • непосредственно поставщику социальных услуг.

Решение о том, предоставлять ли экстренно услуги, принимает уполномоченный орган или предоставлятель социальных услуг.

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Война и пенсии

После вторжения российских войск в Украину многие пенсионеры вынуждены были покинуть постоянное место жительства. родные дома. Однако государство продолжило выплачивать пенсии, для украинцев, которые получают пенсии "на руки", по месту своего жительства, введенспециальный механизм их получение через перевод.

С получателем должны связаться через личный е-кабинет Пенсионного фонда для уточнения фактического места жительства в этих условиях, отметили в Минсоцполитке.

Ранее мы писали, что Укрпочта запустила переадресацию пенсионных выплат онлайн, и рассказывали, о программе денежных выплат для украинцев, пострадавших от войны.

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