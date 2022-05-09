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Один день і мінімум документів: які екстрені соціальні послуги можуть отримати українці під час війни

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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9 травня, 06:32
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Розповідаємо, хто з українців зможуть під час війни отримати соціальні послуги у стислий термін
Українці отримуватимуть екстрені соціальні послуги
Українці отримуватимуть екстрені соціальні послуги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Літні українці та люди з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах під час війни, зможуть отримати соціальні послуги екстрено, протягом 1 дня лише на підставі заяви.

Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

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За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, тепер соціальні послуги надаватимуться незалежно від задекларованого місця проживання.

"Нам було важливо під час військового стану забезпечити для всіх людей з інвалідністю та літніх людей, які цього потребують, можливість якнайшвидше отримати притулок та необхідний догляд, у тому числі в стаціонарних умовах у будь-якому місці України" , – сказала чиновниця.

Відповідно до прийнятого рішення Уряду під час військового чи надзвичайного стану люди з інвалідністю та літні люди можуть розраховувати на наступні екстрені соціальні послуги:

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  • інформування, консультування, консультативний кризовий телефон;
  • надання притулку, нічний притулок, короткострокове проживання;
  • екстрене (кризове) втручання;
  • представництво інтересів;
  • підтримування проживання людей похилого віку та осіб з інвалідністю, безпритульних осіб;
  • соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • догляд вдома;
  • догляд стаціонарний;
  • денний догляд;
  • денний догляд дітей з інвалідністю;
  • паліативний догляд;
  • соціально-психологічна реабілітація;
  • натуральна допомога;
  • переклад жестовою мовою;
  • транспортні послуги.

Якщо при собі не буде необхідних документів для отримання послуг, достатньо пред'явити один документ:

  • заяви від людини (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
  • заяви від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
  • повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Заяву про надання соціальних послуг можна подати в:

  • уповноважений орган соцзахисту за місцем звернення, незалежно від задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, яка потребує соціальної послуги,
  • безпосередньо постачальнику соціальних послуг.

Рішення про те, чи надавати екстрено послуги, приймає уповноважений орган або надання соціальних послуг.

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Війна та пенсії

Після вторгнення російських військ в Україну багато пенсіонерів змушені були залишити постійне місце проживання. рідні будинки. Проте держава продовжила виплачувати пенсії, для українців, які отримують пенсії "на руки", за місцем свого проживання, запроваджено спеціальний механізм їх отримання через переклад.

З одержувачем мають зв'язатися через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання за цих умов, зазначили у Мінсоцполітці.

Раніше ми писали, що Укрпошта запустила переадресацію пенсійних виплат онлайн, і розповідали, про програму грошових виплат для українців, які постраждали від війни.

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