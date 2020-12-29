О каких пенсиях мечтают украинцы: названы суммы

Мужчины хотят более крупных выплат, чем женщины

Украинцы считают наиболее приемлемой пенсию в размере 11 359 гривен. Это втрое больше, чем нынешняя средняя пенсия в Украине, которая составляет 3 410 гривен. Минимально допустимой пенсией опрошенные считают 2000 гривен, а максимальной называли сумму в 70 000 гривен.

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Об этом сообщают новости "Сегодня" по результатам опроса, проведенного Research & Branding Group.

Видео: Сегодня

При этом на представление украинцев о приемлемом для них уровня пенсии влияют социально-демографические характеристики – пол, возраст, местность и регион проживания:

Для мужчин характерно декларирование более высокого размера приемлемой пенсии, чем для женщин (в среднем, соответственно, 12,1 тыс. и 10,8 тыс. гривен)

С увеличением возраста украинцев, как правило, снижается и размер пенсии, который они считают приемлемым. Так, у лиц пенсионного возраста средний уровень приемлемой пенсии составил 11,2 тыс. гривен, а у лиц в возрасте 30-39 лет — 13,3 тыс. гривен;

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В зависимости от типа населенного пункта наиболее высокий средний уровень приемлемой пенсии зафиксирован у жителей областных центров (12,7 тыс. гривен), а самый низкий — среди жителей сельской местности (9,5 тыс. гривен);

В разрезе регионов выделяются жители восточных областей, которые назвали наиболее высокий уровень приемлемых пенсионных выплат — 14,1 тыс. гривен. В остальных регионах значение колебалось в пределах от 10,5 тыс. до 11 тыс. гривен.

Как сообщалось, с 1 декабря в Украине повысили некоторые пенсии.

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Ранее аналитики также выяснили, сколько хотят зарабатывать украинцы. В этом случае мужчины также считают приемлемым более высокий уровень зарплат, чем женщины.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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