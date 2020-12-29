Кроме окладов и пенсий, вырастут штрафы и налоги

С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине повышается на 20%: за месяц – с 5000 до 6000 грн, а в почасовом исчислении – с 29,2 грн до 36,11 грн.

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Как подсчитал сайт "Сегодня", вместе с минимальной зарплатой также вырастут:

Пенсии для людей старше 65 лет со страховым стажем 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины). Минимальная пенсия для них вырастет с 2000 до 2400 грн.

Минимальный и максимальный размер единого социального взноса (ЕСВ) – до 1320 грн и 19 800 грн соотвественно.

Штрафы, привязанные к минимальной зарплате. Например, за нарушение трудового законодательства. Так, за выплату зарплаты на месяц позже или не в полном объеме штраф для работодателя составляет 3 минимальные зарплаты – 18 000 грн.

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Важно также помнить, что 6000 грн – размер минимальной зарплаты без вычета налогов. После уплаты налога на доходы физлиц и военного сбора работник на минимальной зарплате будет получать на руки 4830 грн в месяц.

Рост минимальной зарплаты традиционно в первую очередь скажется на доходах бюджетников. В частности, в правительстве уже акцентировали на повышении зарплат учителей и медиков.

В тренде Выплаты повышают: что будет с минимальной зарплатой и пенсией в 2021 году

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Напомним, в 2021 году минимальная зарплата в Украине повысится два раза, в итоге до 6500 гривен. Первое повышение назначено на январь, а второе состоится в декабре.

При этом с 1 декабря 2020 года в Украине повысился прожиточный минимум. Теперь он составляет 2189 грн, рост составил 71 грн.

А о том, какие зарплаты хотят получать украинцы, узнавайте из сюжета:

Видео: Сегодня

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