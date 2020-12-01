Повышение пенсий с 1 декабря – кому сколько добавили

С 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии. Произошло это в связи с плановым ростом соцстандартов. Минимальная пенсия повысилась до 1769 грн (+57 грн), или на 8% (с 1638 грн до 1769 грн) за год. Но кроме повышения пенсий получателям минимума, увеличились пенсии и другим категориям пенсионеров.

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Сайт "Сегодня" разобрался, кому и сколько добавили.

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Кто получил прибавку

По оценкам экспертов, после повышения соцстандартов с 1 декабря пенсии увеличились примерно у 3 млн человек, или у 27% пенсионеров. По последним данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в стране на 1 октября 2020 года насчитывается 11 млн 219 тысяч 396 пенсионеров.

Очевидно, что пенсии стали больше у тех, кто получал минимум – 1712 грн. Теперь у них 1769 грн – это теперь минимальная пенсия или пенсионная выплата. Здесь нюанс – размер пенсии отличается от размеров пенсионной выплаты. Пенсия может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных, а пенсионная выплата – не может.

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Поэтому минимальная сумма, которую с 1 декабря получают пенсионеры, равна 1769 грн, кому не хватает до прожминимума – доплачивает государство. Это означает, что прибавку к пенсии от 1 грн (если пенсия была, допустим 1768 грн) до 57 грн получили оценочно около 1 млн пенсионеров, или почти 10%.

Но это не все – еще примерно 2 млн пенсионеров тоже стали богаче.

Кому добавили больше всех

Больше всего выиграли от повышения пенсий те, у кого они и так были высокими. Например, максимальная выплачиваемая пенсия, составляющая 10 минимальных (сейчас 17 690 грн), выросла сразу на 570 грн. Конечно, при условии, что начисленная пенсия больше этой суммы – например, 18 000 грн.

Увеличились пенсии у некоторых категорий пенсионеров за счет надбавок, начисляемых в процентах от ПМ. Это:

инвалиды войны – у них, в зависимости от группы инвалидности, пенсии выросли на 205-370 грн;

инвалиды ЧАЭС – на 128-162 грн;

участники боевых действий – на 93 грн.

Все эти категории получили еще и дополнительные надбавки от 8,5 до 28,5 грн.

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Шахтерам добавили по 171 грн.

Пенсии почетных доноров (40 и более бесплатных сдач крови не менее 400 г за раз), имеющих надбавку к пенсии 10% от ПМ, причем не для пенсионеров, а для трудоспособных, увеличились на 7 грн.

Пенсионеры с особыми заслугами перед Украиной (орденоносцы, имеющие звание "заслуженный" или "народный") дополнительно получили от 11,4 до 22,8 грн.

Кому добавили немного или ничего

А вот пенсионерам, получающим трудовые пенсии по возрасту выше, чем новая минимальная (1769 грн), не добавили ничего либо их прибавки оказались незначительными – от 57 копеек до 7-12 грн. Это доплаты за стаж – 1% от минпенсии за каждый дополнительный отработанный год свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин. С 1 декабря эта доплата увеличилась на 57 копеек за каждый год. Например, мужчина, имеющий 43 года стажа, получит дополнительно к пенсии около 4,5 грн (0,57х8=4,56) грн.

Не изменились пенсии у работающих пенсионеров, госслужащих, научных работников, помощников народных депутатов и тех, кому пенсии были назначены в 2019-20 годах.

Когда следующее повышение

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Новое увеличение пенсий возможно уже через месяц – с 1 января 2021 года. Но при условии, что депутаты утвердят госбюджет, в котором заложена новая минимальная зарплата 6000 грн (сейчас 5000 грн).

После этого сразу на 400 грн станут больше минимальные пенсии у 65-летних пенсионеров, имеющих 35 и более лет стажа (для женщин 30 и более лет стажа). По закону таким пенсионерам нельзя платить пенсию меньше 40% от минимальной зарплаты, сейчас это 2000 грн, а будет 2400 грн. Таких оценочно около 1,6 млн человек (14%). У всех остальных пенсионеров пенсии с 1 января 2020 года не изменятся.

В связи с эпидемией коронавируса для пенсионеров старше 65 лет введены приоритетные часы обслуживания в магазинах. Подробнее смотрите в сюжете.

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