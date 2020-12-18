Сколько хотят зарабатывать украинцы

Мужчины считают приемлемым более высокий уровень окладов, чем женщины

Украинцы считают наиболее приемлемой среднюю зарплату в 20 тысяч гривен. Эта сумма – почти вдвое больше, чем средняя зарплата в Украине,12 174 гривни.

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Об этом свидетельствуют данные Research & Branding Group, передают новости "Сегодня".

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Минимально возможный оклад, по мнению опрошенных, составляет 5 тыс. гривен, а максимальный – 100 тыс. гривен.

При этом, по данным аналитиков, мужчины склонны указывать более высокий уровень приемлемой для них заработной платы, чем женщины – в среднем, соответственно, 22 тыс. и 18,9 тыс. гривен

Кроме того, с увеличением возраста уровень приемлемой зарплаты снижается. Так, у лиц старшей возрастной группы он составил 16,1 тыс. гривен, а у лиц в возрасте 30-39 лет – около 23 тыс. гривен.

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Наиболее высокий средний уровень приемлемой заработной платы зафиксирован среди жителей областных центров (23,1 тыс. гривен), а самый низкий – среди жителей сельской местности (17,2 тыс. гривен).

Напомним, минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 сентября до 5000 гривен. Следующее повышение до 6000 гривен запланировано на 1 января 2021 года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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