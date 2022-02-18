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Новым главой Нацбанка может стать Андрей Пышный – что будет с гривней

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 февраля, 14:28
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Вместе с экспертом рассказываем, может ли что то изменить назначение нового главы Национального банка
Что изменит назначение нового главы НБУ - мнение эксперта
Что изменит назначение нового главы НБУ - мнение эксперта / Фото: УНИАН, REUTERS, Коллаж: Сегодня

На просторах интернета активно распространяется информация о том, что вскоре действующего руководителя Нацбанка Кирилла Шевченко может сменить экс-глава Ощадбанка Андрей Пышный.

"Сегодня" пообщались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущем и рассказывают, что действительно происходит в НБУ.

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По словам эксперта, Офис президента действительно недоволен работой Шевченко, поскольку в Украине так и не заработала так называемая монетарная трансмиссия

"То есть действия Нацбанка не направлены на стимулирование экономического роста. Ранее Нацбанк оправдывал свою политику тем, что для него в приоритете борьба с инфляцией. Так, 2021 год показал, что борьба с инфляцией провалена", – рассказывает Кущ.

По мнению экономиста, назначение Кирилла Шевченко главой НБУ вообще было непонятной кадровой рокировкой, которая не принесла существенных изменений.

Кандидатура Пышного

Информацию по поводу замены Шевченко на Пышного Алексей Кущ не опроверг и не подтвердил, поскольку сейчас нет никаких официальных данных.

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Впрочем, кандидатуру бывшего главы Ощадбанка он считает крайне неудачной, поскольку это очередной человек, приходящий из банковского сектора.

"Коммерческие банкиры далеко не всегда являются эффективными руководителями центральных банков. У инвестиционных банкиров совсем другие рефлексы и реакции, они нацелены на коммерциализацию, на получение прибыли от своей деятельности. А монетарные банкиры нацелены на решение стратегических задач", – говорит эксперт.

В то же время Кущ отметил, что в ближайшие 3-6 месяцев решение об изменении главы Национального банка вряд ли будет принято, поскольку это вызовет неоднозначную реакцию со стороны кредиторов, в чьих деньгах так нуждается Украина.

Повлияет ли это на курс гривны?

Даже если Шевченко будет изменен на Пышног, на курс гривны это никак кардинально не повлияет, считает аналитик

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По словам Куща, настроения населения и бизнеса никак не изменятся от назначения нового главы НБУ и это может повлиять только на нерезидентов.

Они могут отреагировать только ускорением выхода из ОВГЗ, однако этот процесс уже запущен и назначение Пышного сыграет в этом самую маленькую роль.

НБУ повысил учетную ставку

20 января Нацбанк принял решение поднять учетную ставку до 10% годовых.

Такое решение было необходимо из-за значительного количества проинфляционных рисков и призвано снизить инфляцию до прогнозируемых ранее 5%.

В феврале 2022 года также планируется увеличить норму обязательных резервов по текущим счетам в гривне и по средствам в иностранной валюте с тем, чтобы усилить процентный канал монетарной трансмиссии.

"Сегодня" также писали, как ситуацию с инфляцией обостряет ожидания российской агрессии и рассказывали, почему доллар может потерять статус мировой валюты.

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