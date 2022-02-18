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Новим головою Нацбанку може стати Андрій Пишний – що буде з гривнею

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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18 лютого, 14:28
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Разом з експертом розповідаємо, чи може щось змінити призначення нового голови Національного банку
Що змінить призначення нового голови НБУ – думка експерта
Що змінить призначення нового голови НБУ – думка експерта / Фото: уніан, REUTERS, Колаж: Сьогодні

На просторах інтернету активно поширюється інформація про те, що незабаром чинного очільника Нацбанку Кирила Шевченка може змінити екс-голова Ощадбанку Андрій Пишний.

"Сьогодні" поспілкувались з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем і розповідають, що насправді відбувається в НБУ.

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За словами експерта, Офіс президента дійсно незадоволений роботою Шевченка, оскільки в Україні так і не запрацювала так звана монетарна трансмісія.

"Тобто дії Нацбанку не спрямовані стимулювання економічного зростання. Раніше Нацбанк виправдовував свою політику тим, що для нього у пріоритеті боротьба з інфляцією. То 2021 рік показав, що боротьба з інфляцією провалена", – розповідає Кущ.

На думку економіста, призначення Кирила Шевченка головою НБУ взагалі було незрозумілим кадровим рокируванням, яке не принесло суттєвих змін.

Кандидатура Пишного

Інформацію з приводу заміни Шевченка на Пишного Олексій Кущ не спростував і не підтвердив, оскільки наразі немає жодних офіційних даних.

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Втім, кандидатуру колишнього очільника Ощадбанку він вважає вкрай невдалою, оскільки це чергова людина, яка приходить із банківського сектору.

"Комерційні банкіри далеко не завжди є ефективними керівниками центральних банків. У інвестиційних банкірів зовсім інші рефлекси та реакції, вони націлені на комерціалізацію, на отримання прибутку зі своєї діяльності. А монетарні банкіри націлені на вирішення стратегічних завдань", – каже експерт.

У той же час Кущ зазначив, що у найближчі 3-6 місяців рішення про зміну голови Національного банку навряд чи буде ухвалено, оскільки це викличе неоднозначну реакцію з боку кредиторів, чиїх грошей так потребує Україна.

Чи вплине це на курс гривні?

Навіть якщо Шевченко буде змінений на Пишного курс гривні це ніяк кардинально не вплине, вважає аналітик.

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За словами Куща, настрої населення та бізнесу ніяк не зміняться від призначення нового голови НБУ і це може вплинути лише на нерезидентів.

Вони можуть відреагувати лише прискоренням виходу з ОВДП, однак цей процес вже запущений і призначення Пишного зіграє в цьому найменшу роль.

НБУ підвищив облікову ставку

20 січня Нацбанк ухвалив рішення підняти облікову ставку до 10% річних.

Таке рішення було необхідним через значну кількість проінфляційних ризиків і покликане знизити інфляцію до прогнозованих раніше 5%.

У лютому 2022 року також планується збільшити норму обовʼязкових резервів за поточними рахунками в гривні й за коштами в іноземній валюті для того, щоб посилити процентний канал монетарної трансмісії.

"Сьогодні" також писали, як ситуацію з інфляцією загострює очікування російської агресії і розповідали, чому долар може втратити статус світової валюти.

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