Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Нефть подорожала до максимума за последние три года

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
11 октября, 11:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Как считают эксперты, росту цен на рынке нефти способствует высокий спрос на нее
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent выросла
Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent выросла / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник, 11 октября, достигла максимальных значений за три года.

Стоимость эталонной марки нефти Brent составила 83,99 долл. за баррель.

Реклама

Как объясняют эксперты, главная причина подорожания – отказ США использовать нефтяные резервы. Росту цен на рынке нефти способствует также и высокий спрос на это сырье в качестве альтернативы природному газу, который сильно подорожал в Европе. Так, еще 5 октября в Европе цена газа обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров.

Уже на следующий день, 6 октября, цена на природный газ достигла 1900 долларов за тысячу кубометров. Такая стоимость стала новым рекордом. В связи с таким резким ростом цен группа стран Европейского Союза предложила провести собственное расследование.

Реклама

Почему цены на газ в Европе резко обвалились

7 октября на бирже ICE цены к закрытию торгов составили ниже 1250 долл. за тысячу кубометров. Они с треском упали на 36%, буквально за несколько часов.

Некоторые британские издания, в том числе Financial Times и The Telegraph, обратили внимание, что резкий обвал цен произошел после заявлений Путина, которые он сделал накануне. Однако другие аналитики считают, что причиной такого стремительного пике цен стало закрытие трейдерами коротких позиций и РФ здесь ни при чем, так как на фоне этой ситуации обвалились и акции "Газпрома".

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что стало причиной такого резкого скачка цен на газ.

Реклама

А также писали о том, как газовый кризис в Европе повлияет на украинский рынок товаров.

газнефтьBrent
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять