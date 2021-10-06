Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Фиаско рынка или игра "Гапрома": что происходит с ценами на газ в Европе и при чем здесь Россия

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
6 октября, 16:34
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что стало причиной скачка цены на газ в Европе и связанно ли это с "Северным потоком-2", "Сегодня" разбирались с экспертами
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Европу сковал энергетический кризис, цена на ноябрьские фьючерсы голубого топлива перевалила за 1900 долларов за тысячу кубометров.

Кто-то обвиняет в этом погодные условия, пандемию, биржевых игроков, а кто-то – российский "Газпром".

Реклама

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что период высоких цен на газ будет продолжаться всю зиму, а снижение ожидается весной.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, в чем причина газового кризиса и кто виноват в его возникновении.

Фиаско рынка

Экономист Алексей Кущ уверяет, что сегодняшний кризис в ЕС – результат перехода к свободному рынку газа.

Реклама

"То, что произошло в Европе – это фактически фиаско рынка. Это происходит из-за действий игроков рынка. Например та же Франция заявила о замораживании тарифов для населения, что фактически означает выход из Третьего энергопакета ЕС ".

По словам эксперта, в этом энергопакете четко отмечается, что такие цены должны формироваться рынком без вмешательства государства.

Алексей Кущ отмечает, что сегодня газовый кризис в Европе является своеобразной "ловушкой роста", которая не дает мировой экономике расти слишком быстро.

"Не только в Европе проблемы с ценами на газ, такая же проблема существуют и Азиатском и Тихоокеанском регионах, в Китае. Великобритания имеет проблемы с поставками нефтепродуктов. То есть это ограничение, в виде цен на энергоносители, включились, как сигнальные фонарики".

Главный консультант внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что одной из причин проблем на европейском рынке является игра финансовых делков с фьючерсами.

Реклама

"Они используют давление "Газпрома" и играя на этом, поднимают цену", – говорит эксперт.

Политика России

Россия абсолютно отрицает свою причастность к прыжкам биржевой цены на газ в Европе, мол: "Москва выполняет все обязательства".

Однако Алексей Кущ считает, что Россия в этом плане очень грамотно разыграла "газовую карту".

"С одной стороны – "Газпром" выполняет свои обязательства и к нему не может быть претензий, а с другой стороны – он ограничил поставки газа на свободном рынке".

Соответственно, эта политика "Газпрома" привела к такому всплеску цен на энергоресурсы, отмечает Алексей Кущ.

"Северный поток-2"

В том, что игра "Газпрома" сделала свой вклад в развитие этого газового кризиса убежден наш эксперт Иван Ус.

"Газпром" всячески давит на Евросоюз по поводу максимально быстрого запуска "Северного потока-2" в обход существующей нормативно-правовой базы ЕС. "

По мнению эксперта, компания создает дефицит газа на свободном рынке для того, чтобы иметь возможность использовать новый газопровод на полную мощность.

"Поскольку действующая нормативная база требует использования его одним поставщиком на 50% и не более. "Газпром" хочет, чтобы от этого правила отошли", – говорит Иван Ус.

А вот экономист Алексей Кущ считает, что завершение строительства потока никак не влияет на ситуацию.

"Если запустится "Северный поток-2", газ по нему не будет поставляться на спотовые площадки, он пойдет для выполнения долгосрочных контрактов оптовым покупателям."

Тем не менее, пять европейских стран уже заявили о проведении расследования относительно такого резкого взлета цен на газ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что газовый кризис в Европе повлияет на весь мир, однако Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы пережить зиму.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Финанс-дайджест
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Цены
В Украине дорожают продукты
Что выросло в цене?
Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,28
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,97
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
32,97
18,48
-
30,81
28,37
17,56
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять