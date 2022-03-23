Не придется ходить пешком: "Дія" создала для украинцев удобную карту

Рассказываем, как Министерство цифровой трансформации облегчает жизнь украинцам во время войны

Украинцы смогут найти открытый ЦНАП онлайн / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Приложение государственных услуг "Дія" запускает новую удобную услугу – специальную карту работающих ЦНАПов вместе с Минцифрой.

Об этом компания сообщает в своих соцсетях.

Реклама

Карту можно найти здесь и узнать, где расположен Центр поблизости, проверить график работы и посмотреть контактный номер. К сожалению, в самом приложении карту найти нельзя.

ЦНАПЫ играют особую роль во время войны, поскольку именно там можно получить необходимые государственные услуги, зарегистрироваться как ВПЛ и даже получить гуманитарную помощь.

С тем, чтобы найти открытый ЦНАП, могут возникнуть проблемы, поскольку учреждения закрываются в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия. Также в компании подчеркнули, что 120 ЦНАПов по всей Украине работают как Центры заботы.

Реклама

Обновление "Дії"

После начала полномасштабной войны России против Украины в приложении "Дія" был скрыт доступ к документам, а также отключены все реестры. Это было сделано для защиты данных украинцев.

Однако 16 марта разработчики восстановили доступ некоторых цифровых документов украинцев, в частности загранпаспорта и ID-карты.

Также в "Дії" появился новый документ, который является временным и будет действовать до окончания военного положения в Украине. Его название – "єДокумент" и содержит сразу паспортные данные и РНОКПП (карта налогоплательщика).

Реклама

"Сегодня" также писали, какие выплаты могут получить переселенцы, и рассказывали, каким категориям украинцев упростили выезд за границу.