Война и социальные выплаты: как получить деньги украинцам из "горячих" регионов

Рассказываем, как в городах с активными боевыми действиями получить субсидии, льготы и пособия

Как получить соцвыплаты во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время войны доступ к определенным услугам осложнился. Власть вынуждена разрабатывать новые условия, упрощать некоторые правила, чтобы облегчить украинцам доступ к привычным и необходимым услугам.

"Сегодня" расскажет, как людям, живущим в регионах, где ведутся активные боевые действия, получить социальные выплаты.

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Специальный механизм для отдельных регионов

В Министерстве социальной политики рассказали, что в марте большинство украинцев получило денежные пособия, льготы и субсидии. Осложнения возникли только там, где идут боевые действия и органы соцзащиты не могут работать.

Поэтому, чтобы люди в этих регионах смогли получить свои средства, Минсоцполитики запустило специальный механизм. Он касается таких районов:

Донецкая область: Волновахский, Мариупольский районы и город Мариуполь;

Запорожская область: Васильевский, Пологовский и Бердянский районы;

Луганская область: все города;

Херсонская область (Генический и Херсонский в пределах бывшего Олешковского района, города Новая Каховка и Голая Пристань);

Сумская область: Ахтырский район в пределах бывшего Тростянецкого района;

Харьковская область: Изюмский, Харьковский район города Изюм, Купянск, Мерефа и большинство районов города Харькова;

Черниговская область: часть Новгород-Северского и Деснянский район в городе Чернигов;

Киевская область: Вышгородский район в пределах бывшего Иванковского района.

Суть механизма в том, что средства перечисляются Ощадбанку, а затем банк эти средства перечисляет людям. Это происходит так:

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гражданам, которые получали выплаты через банки, АО "Ощадбанк" перечислит денежные средства на их банковские счета;

гражданам, получавшим выплаты через "Укрпочту", АО "Ощадбанк" осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Поэтому людям, получающим средства на банковские карты, дополнительно ничего делать не нужно.

Как получить деньги через "Укрпочту"

Люди из указанных регионов, чтобы получить деньги через почту, должны обратиться с паспортом и справкой с РНОКПП (укр.; регистрационный номер учетной карты налогоплательщика, ранее – индивидуальный налоговый номер) в любое отделение Ощадбанка. Сделать это нужно в течение 60 дней.

Ранее мы писали, что в "Укрпочте" для людей из более безопасных регионов, не выезжавших с постоянного места жительства, порядок получения соцвыплат не изменился. Почтальоны принесут деньги домой, или деньги можно забрать в отделении.

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Как правильно оформить пенсию во время войны

Для того чтобы оформить пенсию, граждане могут обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) независимо от региона, если есть все необходимые документы для назначения пенсии.

Для оформления пенсии требуются следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

документы о страховом стаже, в частности трудовая книжка, диплом об очном обучении, военный билет;

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд по 30 июня 2000 года (по желанию);

реквизиты банковского счета, если выбран способ выплаты через банк.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк выплачивает 6,5 тыс. грн помощи украинцам, пострадавшим от войны.