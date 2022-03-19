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Війна і соціальні виплати: як отримати гроші українцям з "гарячих" регіонів

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19 березня, 07:22
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Розповідаємо, як у містах з активними бойовими діями отримати субсидії, пільги та грошові допомоги
Як отримати соцвиплати під час війни
Як отримати соцвиплати під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни доступ до певних послуг ускладнився. Влада змушена розробляти нові умови, спрощувати деякі правила, щоб полегшити українцям доступ до звичних і необхідних послуг.

"Сьогодні" розкаже, як людям, що живуть у регіонах, де ведуться активні бойові дії, отримати соціальні виплати.

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Спеціальний механізм для окремих регіонів

У Міністерстві соціальної політики розповіли, що у березні більшість українців отримала грошові допомоги, пільги та субсидії. Ускладнення виникли лише там, де йдуть бойові дії і органи соцзахисту не можуть працювати.

Тому, щоб люди в цих регіонах змогли отримати свої кошти, Мінсоцполітики запустило спеціальний механізм. Він стосується таких районів:

  • Донецька область: Волноваський, Маріупольський райони та місто Маріуполь;
  • Запорізька область: Василівський, Пологівський та Бердянський райони;
  • Луганська область: всі міста і райони;
  • Херсонська область (Генічеський та Херсонський у межах колишнього Олешківського району, міста Нова Каховка і Гола Пристань);
  • Сумська область: Охтирський район в межах колишнього Тростянецького району;
  • Харківська область: Ізюмський, Харківський район міста Ізюм, Куп’янськ, Мерефа та більшість районів міста Харків;
  • Чернігівська область: частина Новгород-Сіверського району та Деснянський район у місті Чернігів.
  • Київська область: Вишгородський район у межах колишнього Іванківського району.

Суть механізму в тому, що кошти перераховуються Ощадбанку, а тоді банк ці кошти переказує людям. Це відбувається так:

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  • громадянам, які одержували виплати через банки, АТ "Ощадбанк" переказує кошти на їхні банківські рахунки;
  • громадянам, які отримували виплати через "Укрпошту", АТ "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему MY TRANSFER.

Тому тим, хто отримував кошти на банківські картки, додатково нічого робити не потрібно.

Як отримати гроші через "Укрпошту"

Люди із зазначених регіонів, щоб отримати гроші через пошту, мають звернутися з паспортом та довідкою з РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, раніше – індивідуальний податковий номер) до будь-якого відділення Ощадбанку. Зробити це треба протягом 60 днів.

Раніше ми писали, що в "Укрпошті" для людей з більш безпечних регіонів, які не виїжджали з постійного місця проживання, порядок отримання соцвиплат не змінився. Листоноші принесуть гроші додому, або гроші можна забрати у відділенні.

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Як правильно оформити пенсію під час війни

Для того, щоб оформити пенсію, громадяни можуть звернутись у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України (ПФУ) незалежно від регіону, якщо мають усі необхідні документи для призначення пенсії.

Для оформлення пенсії потрібні такі документи:

  • паспорт та ідентифікаційний код;
  • документи про страховий стаж, зокрема трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток;
  • довідка про заробітну платню за 60 місяців підряд по 30 червня 2000 року (за бажанням);
  • реквізити банківського рахунку, якщо вибрано способ виплати через банк.

Також ми розповідали, що ПриватБанк виплачує 6,5 тис. грн допомоги українцям, які постраждали від війни.

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Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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