Не доведеться ходити пішки: "Дія" створила для українців зручну мапу

Застосунок державних послуг "Дія" запускає нову зручну послугу – спеціальну мапу працюючих ЦНАПів разом з Мінцифрою.
Про це компанія повідомляє у своїх соцмережах.
Мапу можна знайти тут і дізнатися, де розташований Центр поблизу, перевірити графік роботи та подивитися контактний номер. На жаль, у самому додатку карту знайти не можна.
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ЦНАПИ грають особливу роль під час війни, оскільки саме там можна отримати необхідні державні послуги, зареєструватися як ВПО та навіть отримати гуманітарну допомогу.
З тим, щоб знайти відкритий ЦНАП, можуть виникнути проблеми, оскільки установи зачиняються у населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. Також у компанії наголосили, що 120 ЦНАПів по всій Україні працюють як Центри турботи.
Оновлення "Дії"
Після початку повномасштабної війни Росії проти України у застосунку "Дія" був прихований доступ до документів, а також відключені усі реєстри. Це було зроблено для захисту даних українців.
Однак 16 березня розробники поновили доступ до деяких цифрових документів українців, зокрема закордонного паспорта та ID-картки.
Також у "Дії" з’явився новий документ, який є тимчасовим і діятиме до закінчення воєнного стану в Україні. Його назва – "єДокумент" і він містить одразу паспортні дані та РНОКПП (картка платника податків).
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