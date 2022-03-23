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Не доведеться ходити пішки: "Дія" створила для українців зручну мапу

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23 березня, 14:39
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Розповідаємо, як Міністерство цифрової трансформації полегшує життя українцям під час війни
Українці зможуть знайти відкритий ЦНАП онлайн
Українці зможуть знайти відкритий ЦНАП онлайн / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Застосунок державних послуг "Дія" запускає нову зручну послугу – спеціальну мапу працюючих ЦНАПів разом з Мінцифрою.

Про це компанія повідомляє у своїх соцмережах.

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Мапу можна знайти тут і дізнатися, де розташований Центр поблизу, перевірити графік роботи та подивитися контактний номер. На жаль, у самому додатку карту знайти не можна.

ЦНАПИ грають особливу роль під час війни, оскільки саме там можна отримати необхідні державні послуги, зареєструватися як ВПО та навіть отримати гуманітарну допомогу.

З тим, щоб знайти відкритий ЦНАП, можуть виникнути проблеми, оскільки установи зачиняються у населених пунктах, де ведуться активні бойові дії. Також у компанії наголосили, що 120 ЦНАПів по всій Україні працюють як Центри турботи.

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Оновлення "Дії"

Після початку повномасштабної війни Росії проти України у застосунку "Дія" був прихований доступ до документів, а також відключені усі реєстри. Це було зроблено для захисту даних українців.

Однак 16 березня розробники поновили доступ до деяких цифрових документів українців, зокрема закордонного паспорта та ID-картки.

Також у "Дії" з’явився новий документ, який є тимчасовим і діятиме до закінчення воєнного стану в Україні. Його назва – "єДокумент" і він містить одразу паспортні дані та РНОКПП (картка платника податків).

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"Сьогодні" також писали, які виплати можуть отримати переселенці, і розповідали, яким категоріям українців спростили виїзд за кордон.

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Країна має працювати. Бізнес має працювати. Держава надала для цього максимальні податкові, регуляторні, кредитні та фінансові стимули. Отже, працюймо. Віримо у ЗСУ. Наближаємо перемогу.

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