Налоговая амнистия и санкции против Фирташа и Фукса – самое важное о деньгах за неделю

Верховная Рада приняла закон о налоговой амнистии, СНБО ввел санкции против бизнесменов Фирташа и Фукса

Фирташ и Фукс под санкциями, украинцам готовят налоговую амнистию. Коллаж: "Сегодня"

В течение недели власти назвали условия для запуска "Северного потока – 2", подготовили налоговую амнистию, утвердили порядок проверки покупателей земли, начали судиться за Витренко и ввели санкции против Фирташа и Фукса.

Условие для запуска "Северного потока – 2"

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Кулеба прокомментировал отмену санкций против "Северного потока – 2"

В понедельник, 14 июня, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток – 2" должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. По его словам, "Северный поток – 2" – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике.

Налоговая амнистия

Реклама Верховная Рада одобрила налоговую амнистию / Фото: Getty Images, Сегодня

Во вторник, 15 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении ключевой закон для введения налоговой амнистии для украинцев. "Прощать" теневые доходы и имущество будут с помощью так называемой нулевой декларации.

Покупателей земли будут проверять

/ Фото: Pixabay

В среду, 16 июня, правительство утвердило порядок проверки покупателей земли. Проверку будут проводить нотариусы по нескольким государственным реестрам. Юристы будут уточнять, сколькими гектарами земли уже владеет потенциальный покупатель, чтобы не превышались лимиты. Рынок земли начнет работу с 1 июля.

Шмыгаль защищает в суде Витренко

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Шмыгаль оспорил решение НАПК о "Нафтогазе" / Фото: Reuters, Сегодня, vitrenkolibrary.com

В четверг, 17 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль подал в суд, чтобы отстоять законность назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза Украины". Глава правительства судится с Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, которое потребовало отменить распоряжение о назначении Витренко. 18 июня суд поставил на паузу увольнение Витренка до окончательного завершения спора.

Санкции против Фирташа и Фукса

Один из подсанкционных бизнесменов уже заявил о готовности судиться из-за решения СНБО. Фото: коллаж "Сегодня"

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В пятницу, 18 июня, СНБО ввел санкции против санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса. Санкции в отношении Фирташа были введены из-за поставок его компаниями сырья для военных предприятий РФ, которые находятся под украинскими санкциями. Против Фукса санкции ввели из-за его причастности незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.