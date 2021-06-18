Фирташ и Фукс попали под санкции. Список компаний

Дмитрий Фирташ и Павел Фукс. Коллаж: "Сегодня"
Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
По словам секретаря СНБО, санкции в отношении Фирташа были введены из-за поставок его компаниями сырья для военных предприятий РФ, которые находятся под украинскими санкциями.
По данным источника "Сегодня" речь идет о следующих предприятиях:
- "Корпорация ВСМПО-Ависма" (РФ);
- ООО "Промышленные инвестиции" (РФ);
- ООО "Валки-Ильменит" (Украина).
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Против фукса санкции ввели из-за его причастности незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине
По данным наших источников, речь идет о компаниях:
- ООО "Нефтегазовая компания "Буковина" (Украина);
- ООО "Тисагаз" (Украина).
Бизнесмен Павел Фукс уже заявил, что подаст в суд из-за санкций СНБО.
Все подробности в спецтеме Заседание СНБО