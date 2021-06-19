Податкова амністія і санкції проти Фірташа і Фукса – найважливіше про гроші за тиждень

Верховна Рада прийняла закон про податкову амністію, РНБО ввів санкції проти бізнесменів Фірташа і Фукса

Фірташ і Фукс під санкціями, українцям готують податкову амністію. Колаж: "Сьогодні"

Протягом тижня влада назвала умови для запуску "Північного потоку – 2", підготувала податкову амністію, затвердила порядок перевірки покупців землі, почала судитися за Вітренка і ввела санкції проти Фірташа і Фукса.

Умова для запуску "Північного потоку – 2"

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У понеділок, 14 червня, глава МЗС України заявив, що умовою запуску газопроводу "Північний потік – 2" повинна бути деокупація українських територій і енергобезпека України. За його словами, "Північний потік – 2" – це, перш за все, загроза безпеці України, а не тільки економіці.

Податкова амністія

Реклама / Фото: Getty Images, Сьогодні

У вівторок, 15 червня, Верховна Рада прийняла в другому читанні ключовий закон для введення податкової амністії для українців. "Прощати" тіньові доходи і майно будуть за допомогою так званої нульової декларації.

Покупців землі перевірятимуть

/ Фото: Pixabay

У середу, 16 червня, уряд затвердив порядок перевірки покупців землі. Перевірку проводитимуть нотаріуси за кількома державними реєстрами. Юристи будуть уточнювати, скількома гектарами землі вже володіє потенційний покупець, щоб не перевищувалися ліміти. Ринок землі почне роботу з 1 липня.

Шмигаль захищає в суді Вітренка

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Шмигаль оскаржив рішення НАЗК про "Нафтогаз" / Фото: Reuters, Сьогодні, vitrenkolibrary.com

У четвер, 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав до суду, щоб відстояти законність призначення Юрія Вітренка главою "Нафтогазу України". Глава уряду судиться з Нацагентством із питань запобігання корупції, яке зажадало скасувати розпорядження про призначення Вітренка. 18 червня суд поставив на паузу звільнення Вітренка до остаточного завершення суперечки.

Санкції проти Фірташа і Фукса

Один з підсанкційних бізнесменів уже заявив про готовність судитися через рішення РНБО. Фото: колаж "Сьогодні"

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У п'ятницю, 18 червня, РНБО ввів санкції проти санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Санкції стосовно Фірташа були введені через поставки його компаніями сировини для військових підприємств РФ, які перебувають під українськими санкціями. Проти Фукса санкції ввели через його причетність до незаконного отриманню ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.