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Это будет честная компенсация – Кулеба назвал условие Украины для запуска "Северного потока – 2"

14 июня 2021 12:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Министр считает, что газопровод – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Условием запуска газопровода "Северный поток – 2", который строят из России в Германию через Балтийское море, должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы против "Северного потока – 2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз", - заявил Кулеба.

По его словам, "Северный поток – 2" – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике.

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Ранее министр иностранных дел также заявил, что по поводу "Северного потока – 2" сейчас идут сложные переговоры между США и Германией.

Напомним, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США продолжат накладывать санкции против лиц и компаний, реализующих "Северный поток – 2". По его словам, главная цель Вашингтона в этом вопросе – помешать России использовать газопровод "в качестве инструмента принуждения в отношении Украины или какой-либо другой страны".

В то же время, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США сотрудничают с Германией в изучении компенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Тем временем лидеры стран G7 призвали Россию остановить дестабилизационное поведение:

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