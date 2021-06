Это будет честная компенсация – Кулеба назвал условие Украины для запуска "Северного потока – 2"

Условием запуска газопровода "Северный поток – 2", который строят из России в Германию через Балтийское море, должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Nord Stream 2 is primarily a threat to Ukraines security, not just our economy. We are against NS2. The condition for its launch should be the deoccupation of our territories & energy security of Ukraine. Fair compensation for threats. I stated this in my Berlin talks last week.