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"Нафтогаз" запустил 50 новых скважин

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 13:46
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Только Моспановский рудник, что в Харьковской области, обеспечивает более 200 тыс. куб. м газа в сутки
Запустили 11 скважин с дебитом более 100 тыс. куб. м газа в сутки
Запустили 11 скважин с дебитом более 100 тыс. куб. м газа в сутки / Фото: Коллаж: Сегодня

"Нафтогаз" в 2021 году запустил 50 новых скважин в газовых месторождениях, а в прошлом году только 41.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

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"В 2021 году наши специалисты запустили в работу 50 новых скважин (в 2020 – 41 скважину), из них: 11 скважин с дебитом более 100 тыс. куб. м газа в сутки; 3 скважины с дебитом свыше 250 тыс. куб. м газа в сутки", – говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" сообщили, что в конце 2021 года новый Моспановский рудник, что в Харьковской области, открыл две из высокодебитных скважин. Он уже снабжает более 200 тыс. куб. м газа в сутки.

Также, в Полтавской области "Укрбургаз" в декабре 2021 года пробурил новую скважину в Скидановском месторождении. Оно имеет значительную глубину – 6 300 м – и дает дополнительно 200 тыс. куб. м газа в сутки.

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Что происходит на рынке

Компания "Нафтогаз" обратилась в Еврокомиссию с жалобой на российский "Газпром", обвинив его в злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Украинская компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции и требовала принять немедленные меры по нормализации ситуации.

Ранее мы сообщали, что компания "Нафтогаз", выполняющая функцию поставщика последней надежды, сообщила, в каком случае некоторым украинцам могут отключить газоснабжение.

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Напомним, что рыночная цена газа в пять раз выше, чем та, которую получают украинцы в платежках. Бытовые потребители платят меньше, так как "Нафтогаз" искусственно сдерживает тарифы.

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