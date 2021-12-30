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У вас есть ровно 60 дней: в "Нафтогазе" предупредили, кому готовиться к отключению газа

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
30 декабря, 15:19
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Каким украинцам стоит задуматься о новом поставщике газа, чтобы избежать отключений
Кому могут отключить газ через 2 месяца
Кому могут отключить газ через 2 месяца / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Нафтогаз", выполняющая функцию поставщика последней надежды сообщила, в каком случае некоторым украинцам могут отключить газоснабжение.

Об этом сообщается на сайте компании.

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По данным "Нафтогаза", если вы стали клиентом ППН (поставщика последней надежды), нужно выбрать себе нового поставщика в течение двух месяцев.

"Если в течение этого времени клиент не сможет найти поставщика, он должен готовиться к отключению газа", – отмечают в компании.

Что делать?

ППН – это газоснабжающая компания, которая в течение двух месяцев обслуживает клиентов, по каким-то причинам оставшихся без поставщика газа. Для них действует фиксированный тариф в размере 7,96 грн за кубометр газа, а для бюджетных учреждений 16,8 грн.

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Например, если поставщик обанкротился или был ликвидирован, его лицензия приостановлена или аннулирована или нет клиента в реестре потребителей. На данный момент, услугами ПОН пользуются около 347 тысяч бытовых потребителей.

Для того чтобы перестать быть клиентом ПОН и не бояться отключения газа через 60 дней, нужно выбрать нового поставщика и подключиться к нему. Сегодня это можно сделать даже не выходя из дома.

"Сегодня" также писали, что с 1 января в Украине возрастут тарифы на доставку газа и рассказывали, какой еще тариф поднимут для украинцев.

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