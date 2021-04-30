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"Нафтогаз" выходит на тропу войны: Витренко готовит новые иски против "Газпрома"

30 апреля, 12:43

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Новый глава украинской компании перечислил несколько все еще актуальных претензий к российскому газовому монополисту

Новоназначенный глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко не исключил, что компания подаст новые иски против российского газовому монополиста, компании "Газпром". Среди претензий Витренко упомянул:

  • монопольное положение "Газпрома" как экспортера газа из России, что не дает покупать газ у независимых российских поставщиков;
  • нерыночные условия, которые "Газпром" создает для покупателей газа в Европе.
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Об этом Витренко заявил на брифинге.

Он напомнил, что "Нафтогаз" требует, чтобы газ для европейских компаний продавался на границе Украины и России, а не на западной границе Украины. Также "Нафтогаз" хочет добиться того, чтобы "Газпром" разблокировал поставки газа из Центральной Азии.

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По словам Витренко, подачу новый исков действия допускает действующий контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

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Напомним, ранее Витренко заявлял, что у "Нафтогаза" есть юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС.

Как известно, в феврале-2018 Украина громко победила "Газпром" в суде – Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов и присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ.

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