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Витренко готов объявить новую войну "Газпрому" и добиться удешевления газа

29 апреля, 17:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава "Нафтогаза" считает, что Украина должна добиться от России переноса точки продажи газа на нашу границу

Вновь назначенный глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что у компании есть юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

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Об этом он заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"Понятно, почему этого (перенос точек продажи – Ред.) не хочет делать "Газпром", понятно, почему этого не хочет делать Кремль, но у "Нафтогаза" есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на "Газпром", – считает руководитель "Нафтогаза".

Витренко напомнил, что злоупотребляющий своим доминирующим положением на рынках Восточной и Центральной Европы российский монополист идет на уступки, когда против него начинают антимонопольное расследование. А перенос точек продажи газа на украинскую границу позволит увеличить загрузку нашей газотранспортной системы и снизить цену газа на украинском рынке.

Витренко также считает, что необходимо давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

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"Есть и другие компании в России и Центральной Азии. С экономической точки зрения было бы целесообразно, чтобы они экспортировали газ, но они этого не делают, поскольку "Газпром" их не пускает. Контраргумент – российское законодательство не позволяет. А мы говорим – нет, извините, позволяет, давайте детально читать законодательство, просто "Газпром" должен быть единым экспортным каналом. И это можно использовать против "Газпрома", – отметил он.

Напомним, победа Украины над Россией в Стокгольмском арбитраже считается главным достижением Юрия Витренко за все годы работы в "Нафтогазе".

После нее Киев и Москва заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. В рамках компромисса Россия заплатила Украине почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а остальные судебные иски аннулированы обоими сторонами.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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