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Вітренко готовий оголосити нову війну "Газпрому" і домогтися здешевлення газу

29 квітня, 17:41

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава "Нафтогазу" вважає, що Україна повинна домогтися від Росії перенесення точки продажу газу на наш кордон

Новопризначений глава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко вважає, що компанія має юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС для перенесення точок продажу російського газу європейським компаніям на кордон Україна-РФ.

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Про це він заявив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зрозуміло, чому цього (перенесення точок продажу – Ред.) не хоче робити "Газпром", зрозуміло, чому цього не хоче робити Кремль, але у "Нафтогазу" є певні юридичні можливості для того, щоб хоча б скаржитися в європейський антимонопольний орган, щоб він тиснув на "Газпром", – вважає керівник "Нафтогазу".

Вітренко нагадав, що російський монополіст, який зловживає своїм домінуючим становищем на ринках Східної та Центральної Європи, йде на поступки, коли проти нього починають антимонопольне розслідування. А перенесення точок продажу газу на український кордон дозволить збільшити завантаження нашої газотранспортної системи і знизити ціну газу на українському ринку.

Вітренко також вважає, що необхідно тиснути на Росію для розблокування експорту середньоазіатського газу в Європу і надання такої можливості експорту незалежним російським видобувачам.

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"Є й інші компанії в Росії та Центральній Азії. З економічної точки зору було б доцільно, щоб вони експортували газ, але вони цього не роблять, оскільки "Газпром" їх не пускає. Контраргумент – російське законодавство не дозволяє. А ми кажемо – ні, вибачте, дозволяє, давайте детально читати законодавство, просто "Газпром" повинен бути єдиним експортним каналом. І це можна використати проти "Газпрому", – зазначив він.

Нагадаємо, перемога України над Росією в Стокгольмському арбітражі вважається головним досягненням Юрія Вітренка за всі роки роботи в "Нафтогазі".

Після неї Київ і Москва уклали новий п'ятирічний контракт на транзит газу. В рамках компромісу Росія заплатила Україні майже 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а решту судових позовів анульовані обома сторонами.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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