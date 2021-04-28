Вітренко вп'яте повернувся в "Нафтогаз": чия була ініціатива

З нинішнім призначенням все вирішувалося в лічені години, каже новий глава НАКу

Пропозицію очолити НАК "Нафтогаз України" в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко отримав від президента Володимира Зеленського і прем'єра Дениса Шмигаля.

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Про це він розповів агентству "Інтерфакс-Україна"

"Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віце-прем'єром – міністром енергетики через об'єктивні і суб'єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни – і президент, і прем'єр-міністр – запропонували розглянути такий варіант", – сказав в.о. міністра енергетики.

Вітренко зазначив, що це буде вже п'яте чи шосте його повернення в компанію. "Чесно кажучи, я (2020 року – Ред.) вже вирішив, що все: перевернуто сторінку моєї роботи в "Нафтогазі". Але виявилося, що це не так просто. Я з "Нафтогазу" йшов 2003-го року, потім 2005-го, потім 2008-го, 2009-го... – тобто разів п'ять. І кожен раз думав, що точно це вже востаннє. Але, як бачите, виявилося, не в останній раз", – сказав в.о. міністра.

Він уточнив, що з нинішнім призначенням все вирішувалося в лічені години.

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На думку нового глави НАКу, вибір його кандидатури пояснюється тим, що курирувані ним напрями в компанії – запуск реверсу і диверсифікація поставок газу, відносини з "Газпромом", Стокгольмський арбітраж – були успішними, а "Нафтогаз" виграв велику суму і домігся підписання нового контракту на транзит.

28 квітня Кабмін вирішив звільнити Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Окрім того, було припинено повноваження незалежних членів наглядової ради компанії і представників держави в наглядовій раді.

У "Нафтогазі" обурилися рішенням уряду і назвали його поверненням до ручного управління держпідприємствами і юридичної маніпуляцією. У компанії заявили, що звільнення наглядової ради заради відставки глави правління є наругою над принципами корпоративного управління держпідприємствами.