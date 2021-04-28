Витренко в пятый раз вернулся в "Нафтогаз": чья была инициатива

Предложение возглавить НАК "Нафтогаз Украины" и.о. министр энергетики Юрий Витренко получил от президента Владимира Зеленского и премьера Дениса Шмыгаля.

Реклама

Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина".

"Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером – министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны – и президент, и премьер-министр – предложили рассмотреть такой вариант", – сказал и.о. министра энергетики.

Витренко отметил, что это будет уже пятое или шестое его возвращение в компанию. "Честно говоря, я (в 2020 году – Ред.) уже решил, что все: перевернута страница моей работы в "Нафтогазе". Но оказалось, что это не так просто. Я из "Нафтогаза" уходил в 2003-м году, потом в 2005-м, потом в 2008-м, в 2009-м… – то есть раз пять. И каждый раз думал, что точно это уже в последний раз. Но, как видите, оказалось, не в последний раз", – сказал и. о. министра.

Он уточнил, что с нынешним назначением все решалось в считанные часы.

В тренде В Украине переоформят все субсидии – что изменится с 1 мая и кто не получит помощь

Реклама

По мнению нового главы НАКа, выбор его кандидатуры объясняется тем, что курируемые им направления в компании – запуск реверса и диверсификация поставок газа, отношения с "Газпромом", Стокгольмский арбитраж – были успешными, в частности "Нафтогаз" выиграл крупную сумму средств и добился подписания нового контракта на транзит.

28 апреля Кабмин решил уволить Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Кроме того, были прекращены полномочия независимых членов наблюдательного совета компании и представителей государства в набсовете.

В "Нафтогазе" возмутились решением правительства и назвали его возвращением к ручному управлению госпредприятиями и юридической манипуляцией. В компании заявили, что увольнение набсовета ради отставки главы правления является надругательством над принципами корпоративного управления госпредприятиями.