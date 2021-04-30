"Нафтогаз" виходить на стежку війни: Вітренко готує нові позови проти "Газпрому"

Новий очільник української компанії перерахував кілька все ще актуальних претензій до російського газового монополіста

Новопризначений голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не виключив, що компанія подасть нові позови проти російського газового монополіста, компанії "Газпром". Серед претензій Вітренко згадав:

монопольне становище "Газпрому" як експортера газу з Росії, що не дає купувати газ у незалежних російських постачальників;

неринкові умови, які "Газпром" створює для покупців газу в Європі.

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Про це Вітренко заявив на брифінгу.

Він нагадав, що "Нафтогаз" вимагає, щоб газ для європейських компаній продавався на кордоні України та Росії, а не на західному кордоні України. Також "Нафтогаз" хоче домогтися того, щоб "Газпром" розблокував поставки газу з Центральної Азії.

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За словами Вітренко, подачу новий позовів дії допускає діючий контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом".

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Нагадаємо, раніше Вітренко заявляв, що у "Нафтогазу" є юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС.

Як відомо, в лютому-2018 Україна голосно перемогла "Газпром" у суді – Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь "Нафтогазу" з більшості важливих питань і присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд доларів. З цієї суми 2,1 млрд доларів були зараховані арбітрами в якості оплати за отриманий "Нафтогазом" в 2014-2015 роках, але неоплачений через відсутність узгодженої ціни газ.