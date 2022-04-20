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Мировые цены на пшеницу снова "залихорадило": что происходит

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 10:59
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Пшеница становится все дороже и не культивируется там, где особенно нужна
Пшеница снова дорожает: в чем причина
Пшеница снова дорожает: в чем причина / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Война в Украине спровоцировала рост цен не только на основные продукты питания внутри страны. В мире неуклонно продолжает расти стоимость пшеницы.

Об этом пишет издание Agrotrend.

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К примеру в США только за вторник, 19 апреля, пшеница подорожала цены на 1,75-2,76% из-за неблагоприятной для посевов погоды. По данным NASS USDA, по состоянию на 17 апреля яровой пшеницей в стране засеяно 8% площадей по сравнению с 18% в прошлом году и 9% в среднем за 5 лет.

Количество посевов озимой пшеницы в хорошем или отличном состоянии за неделю уменьшилось на 2% – до 30%, хотя в 2021 году таковых было 53%. Западные штаты США уже 3 недели страдают от недостачного количества осадков, поэтому состояние посевов ухудшается.

Экспорт пшеницы

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По данным аналитиков, экспорт зерна за неделю (с 8 по 14 апреля) составил 432 тыс т, а всего в сезоне достиг 18,067 млн ​​т по сравнению с 22 млн т на эту дату в прошлом году.

Тем временем майские пшеничные фьючерсы в США выросли:

  • на 8,82 $/т до 411,7 $/т на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго;
  • на 11,39 $/т до 435,4 $/т на твердую озимую HRW-пшеницу в Канзас-Сити;
  • на 11,21 $/т до 431,7 $/т на твердый овраг HRS-пшеницу в Миннеаполисе;
  • на 1$/т до 390,75$/т на черноморскую пшеницу в Чикаго.

Продолжается экспорт зерна из России, не смотря на санкции, наложенные на страну за войну в Украине. Все потому, что российская очень дешевая, поэтому на нее есть серьезный спрос.

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Агентство ИКАР отмечает, что цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ​​мае из портов Черного моря составляют 370$/т FOB, тогда как на европейскую и американскую выросли до 400-430$/т FOB. Это позволило России в течение недели увеличить экспорт пшеницы с 400 до 630 тыс т.

Упадок украинской экономики

По прогнозам Международного валютного фонда, падение экономики Украины в 2022 году составит примерно 35%.

"И даже если война скоро закончится, гибель людей, уничтожение физического капитала и бегство граждан будут серьезно препятствовать экономической деятельности на многие годы вперед. Для Украины все прогнозы на 2022–2027 годы, кроме реального ВВП, опущены из-за необычайно высокой степени неопределенности. Реальный ВВП прогнозируется до 2022 года", – сказано в отчете МВФ.

Ранее мы разбирались, что останется от экономики Украины после войны, и писали, что в России уже началось "экономическое чудо" – лист обычной бумаги теперь стоит больше, чем акция Сбербанка.

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Кредитные союзы Кредитные союзы
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Ломбарды Ломбарды
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7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Морковь Морковь
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Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
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10
Свинина Свинина
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Будущее гривни
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Германия Германия
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Болгария Болгария
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