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Рассчитывают на победу: как будет работать экономика Украины после войны

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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29 марта, 21:31
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Предприниматели уверены в победе Украины и уже разрабатывают варианты возобновления работы заводов
После окончания войны, экономика Украины имеет все шансы быстро восстановиться
После окончания войны, экономика Украины имеет все шансы быстро восстановиться / Фото: Getty Images, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

В результате российского вторжения Украина потеряла контроль над 30 – 40% своих металлургических мощностей. Однако владельцы бизнеса уверены, что победа будет за нами.

Об этом сообщил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью с телеведущим Тиграном Мартиросяном на Youtube-канале "Украина 24".

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"Мы рассчитываем на победу и что Черноморские порты возобновят работу. Как только это произойдет, Украина сможет легко наверстать потерянное", – подчеркнул Рыженков.

Гендиректор Метинвеста подчеркнул, что их заводы будут работать только в украинском Мариуполе. Это позиция как главного акционера, так и коллектива.

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"Мы всегда работали по украинским законам и налогам. Для этого должен быть украинский суверенитет", – добавил Рыженков.

В Украине продолжают работу предприятия группы – это "Камет-сталь" в Каменском", горнообогатительные комбинаты в Кривом Роге, шахтоуправление "Покровское" и все зарубежные компании. После освобождения Украины от российских оккупантов, планируют возобновить работу мощностей в Мариуполе.

Экономика России летит ко дну

Во Всемирном банке еще в начале марта дали неутешительный прогноз для российской экономики – дефолт. Таковы последствия западных санкций и, по сути, изоляции агрессора от мира. Кроме того, почти половина суверенных облигаций РФ в твердой валюте находится в руках иностранных инвесторов.

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Больше потерь терпит частный сектор и население. Каждая пятая российская компания уже столкнулась с проблемами и вынуждена была сокращать штат, что приведет к повальной безработице

В оккупационной русской армии начались проблемы с финансированием. Выплат не будет и в будущем, поскольку в бюджете деньги не заложены и дополнительные средства найти невозможно. В то же время в России началось "экономическое чудо" – лист обычной бумаги теперь стоит больше, чем акция Сбербанка.

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