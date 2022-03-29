Рассчитывают на победу: как будет работать экономика Украины после войны

Предприниматели уверены в победе Украины и уже разрабатывают варианты возобновления работы заводов

После окончания войны, экономика Украины имеет все шансы быстро восстановиться / Фото: Getty Images, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

В результате российского вторжения Украина потеряла контроль над 30 – 40% своих металлургических мощностей. Однако владельцы бизнеса уверены, что победа будет за нами.

Об этом сообщил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью с телеведущим Тиграном Мартиросяном на Youtube-канале "Украина 24".

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"Мы рассчитываем на победу и что Черноморские порты возобновят работу. Как только это произойдет, Украина сможет легко наверстать потерянное", – подчеркнул Рыженков.

Гендиректор Метинвеста подчеркнул, что их заводы будут работать только в украинском Мариуполе. Это позиция как главного акционера, так и коллектива.

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"Мы всегда работали по украинским законам и налогам. Для этого должен быть украинский суверенитет", – добавил Рыженков.

В Украине продолжают работу предприятия группы – это "Камет-сталь" в Каменском", горнообогатительные комбинаты в Кривом Роге, шахтоуправление "Покровское" и все зарубежные компании. После освобождения Украины от российских оккупантов, планируют возобновить работу мощностей в Мариуполе.

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