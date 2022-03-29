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Розраховують на перемогу: як працюватиме економіка України після війни

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 21:31
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Підприємці переконані в перемозі України та уже розробляють варіанти відновлення роботи заводів
Після закінчення війни, економіка України має усі шанси швидко відновитися
Після закінчення війни, економіка України має усі шанси швидко відновитися / Фото: Getty Images, Пресслужба Группи Метінвест, Колаж: Сьогодні

Унаслідок російського вторгнення, Україна втратила контроль над 30 – 40% своїх металургійних потужностей. Однак власники бізнесу переконані, що перемога буде за нами.

Про це повідомив генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков в інтервʼю з телеведучим Тиграном Мартиросяном на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Ми розраховуємо на перемогу й що Чорноморські порти відновлять роботу. Щойно це відбудеться, Україна зможе легко надолужити втрачене", – наголосив Риженков.

Гендиректор Метінвесту підкреслив, що їхні заводи працюватимуть лише в українському Маріуполі. Це позиція як головного акціонера, так і колективу.

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"Ми завжди працювали по українських законах та податках. Для цього має бути український суверенітет", – додав Риженков.

В Україні продовжують роботу підприємства групи – це "Камет-сталь" у Кам’янському", гірничозбагачувальні комбінати в Кривому Розі, шахтоуправління "Покровське" і всі закордонні компанії. Після звільнення України від російських окупантів, планують відновити роботу потужностей в Маріуполі.

Економіка Росії летить на дно

У Світовому банку ще на початку березня дали невтішний прогноз для російської економіки – дефолт. Такими є наслідки західних санкцій та, по суті, ізоляції агресора від світу. Окрім цього, майже половина суверенних облігацій РФ у твердій валюті перебуває в руках іноземних інвесторів.

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Найбільше втрат зазнає приватний сектор та населення. Кожна п’ята російська компанія уже зіткнулася з проблемами та змушена була скорочувати штат, що призведе до повального безробіття.

В окупаційній російській армії почались проблеми з фінансуванням. Виплат не буде і в майбутньому, оскільки в бюджеті гроші не закладені і додаткових коштів знайти неможливо. Водночас в Росії почалося "економічне диво" – аркуш звичайного паперу тепер коштує більше, ніж акція Сбербанку.

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